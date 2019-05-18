Sprey kutusu bu hale getirdi

Bir anda şiddetli bir şekilde patlayan sprey kutusu da o sırada ateşe yakın olan Tayfun Aydın'ın yüzüne yapıştı. Ateşin yüz bölgesini sarması üzerine koşmaya başlayan Aydın'a ilk müdahaleyi köy halkı yaptı. Ardından olay yerine 112 sağlık ekipleri geldi. Aydın ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.