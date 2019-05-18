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kutusu bu hale getirdi

Giriş Tarihi: 18.05.2019 13:38 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 14:06
Sprey kutusu bu hale getirdi

Erzurum'da yaşayan 11 yaşındaki Tayfun Aydın köye dedesini ziyarete gittiği sırada arkadaşlarıyla oyun oynarken ateşe atılan kutusunun patlaması üzerine yüzünün tamamı yandı.

Sprey kutusu patladı, küçük çocuğun yüzü feci şekilde yandı

Sprey kutusu bu hale getirdi

Erzurum'un Yoncalık Mahallesi'nde yaşayan Hatice Aydın'ın 3 çocuğundan en büyüğü olan 11 yaşındaki Tayfun Aydın'ın dedesiyle Söğütlü köyüne gitti. Çocuklar, burada arkadaşlarıyla oyun oynarken yanan ateşin içerisine boş olduğu düşündükleri kutusunu attı.

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Sprey kutusu bu hale getirdi

Bir anda şiddetli bir şekilde patlayan kutusu da o sırada ateşe yakın olan Tayfun Aydın'ın yüzüne yapıştı. Ateşin yüz bölgesini sarması üzerine koşmaya başlayan Aydın'a ilk müdahaleyi köy halkı yaptı. Ardından olay yerine 112 sağlık ekipleri geldi. Aydın ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sprey kutusu bu hale getirdi

Üniversitesi Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesinde tedavisi devam eden Aydın'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Fakat tüm yüz kısmı yanan Aydın'ın eski haline dönmesi için 1 yıl güneşten ve sakıncalı besinlerden uzak durması gerek.

Sprey kutusu bu hale getirdi

Olayı anlatan Tayfun Aydın, kutusu patladığında korkudan koşmaya başladığını ifade ederek "Köyde dedemin yanındaydım. Arkadaşlarım oyun oynuyordu yanlarına gittim. Bir anda sprey boya patladı. Korkunca koşmaya başladım. Sonra hastaneye geldik" dedi.

Sprey kutusu bu hale getirdi

Annesi Hatice Aydın ise "Tayfun kardeşiyle köye dedesinin yanına gitmek istedi. Gittikten sonra dedesi aradı yüzü yandı diye. patlamış, patlayınca direk yüzüne yapışmış.

Sprey kutusu bu hale getirdi

Tayfun kendisi sökmüş yüzünden. Hastane ben gördüğümde yüzünde halen parçalar vardı. Dudakları falan hep yandı yüzü halen şiş durumda. Pazartesi taburcu olacağız, sonra evde tedavisi devam edecek.

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