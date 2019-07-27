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Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Suriyelilerin Kurban Bayramı dolayısıyla 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri sürüyor.

Giriş Tarihi: 27.07.2019 15:27 Güncelleme Tarihi: 27.07.2019 15:38
Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler ülkerine böyle dönmeye başladılar...

Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Suriye'ye geçmek üzere randevu alan Suriyeliler, sabah saatlerinden itibaren sınır kapısı önüne gelerek işlemlerini yaptırıyor.

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Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Gümrük girişindeki polis ve gümrük muhafaza görevlileri, ilk kabul sırasında Suriyelilerin kimlik ve bavul kontrollerini yapıyor.

Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin de bomba arama köpeği "Leydi" ile önlem aldığı sınırda, gümrük sahasına alınan Suriyelilerin eşyaları x-ray cihazıyla aramadan geçiriliyor.

Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Bayram geçişlerinin başladığı 22 Temmuz'dan itibaren 15 bin civarında Suriyelinin Cilvegözü'nden çıkış yaptığı öğrenildi.

Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Suriyeli çocuklara aşı

Öte yandan, Türkiye'den çıkış yapan 0-14 yaşlarındaki çocuklara, Sağlık Bakanlığı personelleri tarafından çocuk felci, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tetanoz, boğmaca, menenjit ve difteri aşıları yapılıyor.

Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Bayram geçişleri kapsamındaki çıkışlarda şu ana kadar 500 çocuğa aşı yapıldığı bildirildi.

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