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inşaatındaki son durum havadan görüntülendi! Yıl sonunda açılacak

inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 2017 yılında temeli atılarak yapımına başlanan Taksim Camii'nin büyük bölümü tamamlandı. Camiinin yıl sonunda açılması planlanıyor.

Giriş Tarihi: 05.11.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 09:58
Taksim Camii inşaatındaki son durum havadan görüntülendi! Yıl sonunda açılacak

Caminin iskele kurulan minaresindeki çalışmalar ise havadan görüntülendi. İnce işçiliğine başlanan caminin yıl sonunda açılması planlanıyor.

Taksim Camii inşaatındaki son durum havadan görüntülendi! Yıl sonunda açılacak

Taksim Cami 61 metre yüksekliğindeki minareleriyle, 12 bin 574 metrekarelik araziye sahip.

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Taksim Camii inşaatındaki son durum havadan görüntülendi! Yıl sonunda açılacak

2019'un sonunda bitirilmesi planlanan 'nde 2 bin 570 kişi aynı anda ibadet edebilecek.

Taksim Camii inşaatındaki son durum havadan görüntülendi! Yıl sonunda açılacak

Cami sadece ibadet için kullanılmayacak. Konferans ve sergi salonlarıyla sosyal-kültürel etkinlik alanı olacak.

Taksim Camii inşaatındaki son durum havadan görüntülendi! Yıl sonunda açılacak

Ayrıca, camide otopark da bulunacak. 165 araçlık 3 katlı otoparkıyla Taksim'deki park yeri ihtiyacına da önemli ölçüde yanıt verecek.

Taksim Camii inşaatındaki son durum havadan görüntülendi! Yıl sonunda açılacak
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Taksim Camii inşaatındaki son durum havadan görüntülendi! Yıl sonunda açılacak
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