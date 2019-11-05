Taksim Camii inşaatındaki son durum havadan görüntülendi! Yıl sonunda açılacak

Taksim Camii inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 2017 yılında temeli atılarak yapımına başlanan Taksim Camii'nin büyük bölümü tamamlandı. Camiinin yıl sonunda açılması planlanıyor. Caminin iskele kurulan minaresindeki çalışmalar ise havadan görüntülendi. İnce işçiliğine başlanan caminin yıl sonunda açılması planlanıyor. Taksim Cami 61 metre yüksekliğindeki minareleriyle, 12 bin 574 metrekarelik araziye sahip. 2019'un sonunda bitirilmesi planlanan Taksim Camii'nde 2 bin 570 kişi aynı anda ibadet edebilecek. Cami sadece ibadet için kullanılmayacak. Konferans ve sergi salonlarıyla sosyal-kültürel etkinlik alanı olacak. Ayrıca, camide otopark da bulunacak. 165 araçlık 3 katlı otoparkıyla Taksim'deki park yeri ihtiyacına da önemli ölçüde yanıt verecek.