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2019'a böyle girecek! İşte ilk görüntüler...

Yılbaşının en hareketli yerlerinden olan 'de güvenlik üst seviyeye çıkarıldı. Binlerce polisin görev yaptığı Taksim böyle görüntülendi..

Giriş Tarihi: 31.12.2018 19:22 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 20:37
Taksim 2019'a böyle girecek! İşte ilk görüntüler...

Yeni yıla 'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için ve İstiklal Caddesi'nde tedbirler alındı.

Taksim 2019'a böyle girecek! İşte ilk görüntüler...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün güvenlik tedbirleri kapsamında, Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi demir bariyerlerle kapatılarak anıta giriş ve çıkışlar kapatıldı.

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Taksim 2019'a böyle girecek! İşte ilk görüntüler...

Meydana açılan tüm sokaklarda polis ekipleri tarafından arama noktaları oluşturuldu. Polis ekipleri, vatandaşların ve turistlerin üst aramalarını yaparak meydana alıyor.

Taksim 2019'a böyle girecek! İşte ilk görüntüler...

Özel harekat polisleri de Meydanı ve İstiklal Caddesi boyunca muhtemel bir olumsuzluğa karşı konuşlandırıldı. Bazı özel harekat polislerinin dronesavar teçhizatıyla görev yaptığı görüldü.

Taksim 2019'a böyle girecek! İşte ilk görüntüler...

Polis ekipleri, şüpheli görülen kişiler üzerinden GBT sorgulaması yapıyor. Ayrıca bazı polislere kangal ve akbaş cinsi köpekler de eşlik ediyor.

Taksim 2019'a böyle girecek! İşte ilk görüntüler...

Öte yandan bu yıl ilk kez atlı polisler Meydanı'nda görev aldı. Atlı polisler meydana gelebilecek olumsuzluklara müdahale edecek.

Taksim 2019'a böyle girecek! İşte ilk görüntüler...

Ayrıca Meydanı ve çevresinde itfaiye ekipleri de hazır bekletiliyor.

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