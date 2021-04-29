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Haberler Galeri Tam kapanmada nereler açık, nereler kapalı? İçişleri Bakanlığı genelge ile 29 Nisan 17 Mayıs’ta açık ve kapalı olan yerler
Giriş Tarihi: 29.04.2021 22:18 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 22:30

Tam kapanmada nereler açık, nereler kapalı? genelge ile 29 Nisan 17 Mayıs’ta açık ve kapalı olan yerler

'de etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Cumhurbaşkanı Başkanlığında yapılan son kabine toplantısı (bakanlar kurulu) toplantısı sonrasında yükselişte olan vaka sayılarının düşürülmesi amacıyla 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ve sokağa çıkma yasakları uygulanacağı açıklanmıştı. Bugün itibaren başlayan uygulama boyunca açık ve kapalı olacak yerler öğrenilmek istenerek "Tam kapanmada nereler açık, nereler kapalı?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Merak edilen genelge tam kapanmada nereler açık, nereler kapalı? Sorusu yanıtları ve tüm son dakika detayları.

Tam kapanma sokağa çıkma yasağında nereler açık, nereler kapalı? İçişleri Bakanlığı genelge ile 29 Nisan 17 Mayıs’ta açık ve kapalı olan yerler

Dünya geneliyle birlikte 'de de etkilerini sürdüren koronavirüs pandemisiyle ilgili olarak geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısı sonrasında 29 Nisan - 17 Mayıs tarihlerini kapsayan uygulanacağı açıklanmıştı. Bu karar sonrasında bugün başlayan tam kapanma süresince 29 Nisan 17 Mayıs'ta açık ve kapalı olan yerler öğrenilmek istenerek genelge ile "tam kapanmada nereler açık, nereler kapalı?" sorularıyla araştırmalar yapılarak bilgi edinilmeye çalışılıyor.

Tam kapanma sokağa çıkma yasağında nereler açık, nereler kapalı? İçişleri Bakanlığı genelge ile 29 Nisan 17 Mayıs’ta açık ve kapalı olan yerler

TAM KAPANMADA NERELER AÇIK, NERELER KAPALI?

genelgesi ile birlikte uygulaması boyunca 29 Nisan 17 Mayıs'ta açık ve kapalı olan yerler ile ilgili son dakika detayları şöyle;

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Tam kapanma sokağa çıkma yasağında nereler açık, nereler kapalı? İçişleri Bakanlığı genelge ile 29 Nisan 17 Mayıs’ta açık ve kapalı olan yerler

1.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Tam kapanma sokağa çıkma yasağında nereler açık, nereler kapalı? İçişleri Bakanlığı genelge ile 29 Nisan 17 Mayıs’ta açık ve kapalı olan yerler

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Tam kapanma sokağa çıkma yasağında nereler açık, nereler kapalı? İçişleri Bakanlığı genelge ile 29 Nisan 17 Mayıs’ta açık ve kapalı olan yerler

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

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