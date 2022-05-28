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Haberler Galeri Başkan Erdoğan ve Aliyev TEKNOFEST heyecanına ortak olacak: Azerbaycan'da muhteşem etkinlik
Giriş Tarihi: 28.05.2022 08:54 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 09:04

Başkan Erdoğan ve Aliyev TEKNOFEST heyecanına ortak olacak: Azerbaycan'da muhteşem etkinlik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a günübirlik ziyarette bulunacak. "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak edecek Başkan Erdoğan, Asan (Kolay) Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katılacak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan ve Aliyev TEKNOFEST heyecanına ortak olacak: Azerbaycan’da muhteşem etkinlik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle yarın Azerbaycan'a günübirlik ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne denk gelen ziyaret çerçevesinde Türkiye dışında ilk olarak başkent Bakü'de düzenlenen "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak edecek.

Başkan Erdoğan ve Aliyev TEKNOFEST heyecanına ortak olacak: Azerbaycan’da muhteşem etkinlik

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, yurt dışında ilk kez düzenlendiği Bakü'de Azerbaycanlılardan yoğun ilgi görüyor.

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Başkan Erdoğan ve Aliyev TEKNOFEST heyecanına ortak olacak: Azerbaycan’da muhteşem etkinlik

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının desteğiyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan ilk gününde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Başkan Erdoğan ve Aliyev TEKNOFEST heyecanına ortak olacak: Azerbaycan’da muhteşem etkinlik

7'den 70'e tüm Azerbaycanlılardan ilgi gören etkinlikte, 29 Mayıs'a kadar çeşitli gösteri ve teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.

Başkan Erdoğan ve Aliyev TEKNOFEST heyecanına ortak olacak: Azerbaycan’da muhteşem etkinlik

6 yaşındaki ziyaretçilerden Nuray Selimova yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in Bakü'de düzenlenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, alandaki etkinlikleri çok beğendiğini söyledi.

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