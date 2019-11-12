Terör mağduru ailelerin konut heyecanı

"Bize TOKİ konutları çıktı. İnsanlar konut hayatının güzel olmadığını söylüyordu. Biz kabul ettik ve bugün dairemizi görmeye geldik. Hem içi hem de çevresi gayet güzel olmuş. Daireler özenle yapılmış. Çok memnunuz. Anahtarımızı almak için sabırsızlanıyoruz. Allah, devletimizden razı olsun."