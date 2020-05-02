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Haberler Galeri Topkapı Sarayı'ndan geldiler | O ilçede görüldüler! 3 Mayıs saat 00:00'a kadar...

'ndan geldiler | O ilçede görüldüler! 3 Mayıs saat 00:00'a kadar...

Coronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından ile 'ta 3 gün süreyle getirilmişti.Coronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde 'dan ilginç görüntüler geldi. 'nda görevli Sarıyer Kilyos sahilinde denetim yaptı. Sarıyer ve Şile'de sahile inmek ya da denize girmek isteyen vatandaşların uyarılması için Atlı Jandarma Birlikleri denetimlerinin 3 Mayıs saat 24.00'a kadar devam edecek

Giriş Tarihi: 02.05.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 15:30
Topkapı Sarayı'ndan geldiler | O ilçede görüldüler! 3 Mayıs saat 00:00'a kadar...

Coronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından ile 'ta 3 gün süreyle getirilmişti. Coronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde 'dan ilginç görüntüler geldi. 'nda görevli Sarıyer Kilyos sahilinde denetim yaptı. Sarıyer ve Şile'de sahile inmek ya da denize girmek isteyen vatandaşların uyarılması için Atlı Jandarma Birlikleri denetimlerinin 3 Mayıs saat 24.00'a kadar devam edecek

Topkapı Sarayı'ndan geldiler | O ilçede görüldüler! 3 Mayıs saat 00:00'a kadar...

Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde il jandarma komutanlığı'na bağlı , sarıyer kilyos sahilinde denetim yaptı. denetimlerde normalde 'nı görev yapan atlı jandarma birlikleri görev aldı.

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Topkapı Sarayı'ndan geldiler | O ilçede görüldüler! 3 Mayıs saat 00:00'a kadar...

TOPKAPI SARAYINDAN SAHİL NÖBETİNE
Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından ile 'ta 3 gün süreyle getirilmişti.

Topkapı Sarayı'ndan geldiler | O ilçede görüldüler! 3 Mayıs saat 00:00'a kadar...

Yasağın ikinci gününde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, normalde 'nı koruma görevinde yer alan 'yle Sarıyer'deki Kilyos Gümüşdere sahilinde denetim yaptı.

Topkapı Sarayı'ndan geldiler | O ilçede görüldüler! 3 Mayıs saat 00:00'a kadar...

Sarıyer ve Şile'de sahile inmek ya da denize girmek isteyen vatandaşların uyarılması için denetimlerinin 3 Mayıs saat 24.00'a kadar devam edeceği öğrenildi.

Topkapı Sarayı'ndan geldiler | O ilçede görüldüler! 3 Mayıs saat 00:00'a kadar...

'da araçların girmesine imkan bulanmayan yerlerde görev alırken, ormanlık alanlar da drone ile denetimler yapıldı.

Topkapı Sarayı'ndan geldiler | O ilçede görüldüler! 3 Mayıs saat 00:00'a kadar...

"BURADA ARAÇLARIN GİREMEDİĞİ BİRÇOK NOKTA VAR"

Gümüşdere Köyü'nde yaşayan Atlıtur Derneği Başkanı Alp Arslan, "Gümüşdere Köyü'nde yaşıyorum. İş yerim de burada olduğu için devamlı Gümüşdere plajında bulunuyorum. Bu çok faydalı bir uygulama, çünkü bölgemizde sahillerin kalabalık olduğu sıralarda jandarmanın atlarla dolaşması her yönden çok faydalı. Hem denetim açısından hem boğulma ya da başka olaylar anında müdahale edilmesi anlamında atların sahillerde ya da ormanlarda olması bizim için bir güven unsuru oluyor. Burada araçların giremediği birçok nokta var. Bir de insan kalabalığı oluyor. Atlı birliğin burada olması çok büyük faydalar sağlıyor" dedi.

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