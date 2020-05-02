Topkapı Sarayı'ndan geldiler | O ilçede görüldüler! 3 Mayıs saat 00:00'a kadar...

"BURADA ARAÇLARIN GİREMEDİĞİ BİRÇOK NOKTA VAR"

Gümüşdere Köyü'nde yaşayan Atlıtur Derneği Başkanı Alp Arslan, "Gümüşdere Köyü'nde yaşıyorum. İş yerim de burada olduğu için devamlı Gümüşdere plajında bulunuyorum. Bu çok faydalı bir uygulama, çünkü bölgemizde sahillerin kalabalık olduğu sıralarda jandarmanın atlarla dolaşması her yönden çok faydalı. Hem denetim açısından hem boğulma ya da başka olaylar anında müdahale edilmesi anlamında atların sahillerde ya da ormanlarda olması bizim için bir güven unsuru oluyor. Burada araçların giremediği birçok nokta var. Bir de insan kalabalığı oluyor. Atlı birliğin burada olması çok büyük faydalar sağlıyor" dedi.