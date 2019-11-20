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  • 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın yakalanmak üzere olduğu iddia edildi

'Tosuncuk' lakaplı ’ın yakalanmak üzere olduğu iddia edildi

Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı 'ın 'nın başkenti Kiev'de görüldüğü ve yakalanmak üzere olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 20.11.2019 15:49 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 15:56
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın yakalanmak üzere olduğu iddia edildi

Çiftlik Bank şirketiyle 1 milyar 100 milyon lira vurgun yaparak ülkeyi terk eden dolandırıcı 'ın 'nın başkenti Kiev'de görüldüğü öne sürüldü.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın yakalanmak üzere olduğu iddia edildi

Türk gazetecilerce peşine düşülen Aydın, saklanmaya devam ediyor.

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'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın yakalanmak üzere olduğu iddia edildi

Kiev'in işlek noktalarına Aydın'ın afişleri asıldı.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın yakalanmak üzere olduğu iddia edildi

Afişlerde Aydın'ı bulana 350 bin dolar ödül konduğu ifadesi de yer alıyor.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın yakalanmak üzere olduğu iddia edildi

İnterpol tarafından da dünya çapında aranan Aydın'ın 'ya nasıl geldiği ise gizemini koruyor.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın yakalanmak üzere olduğu iddia edildi

"Yakalanmak üzere"

Türkiye'de bir araştırma için Kiev'e gelen gazeteci Ziya Kara, iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kara, "Operasyon başlıyor ve bu akşam yakalanıyor. 24 saat içinde yakalanacak. Adresini tespit ettik bütün bilgileri elimizde. Her an operasyon başlayabilir" dedi.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın yakalanmak üzere olduğu iddia edildi

Kara açıklamasının devamında, "'a söylüyoruz gel Türk adaletine teslim ol. Biz seni bulduk yerini bulduk bütün saklandığın hücreleri bulduk. Pişman olduğunu söyle ve ben paraları geri ödeyeceğim de.

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