'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın yakalanmak üzere olduğu iddia edildi

"Yakalanmak üzere"

Türkiye'de bir araştırma için Kiev'e gelen gazeteci Ziya Kara, iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kara, "Operasyon başlıyor ve Mehmet Aydın bu akşam yakalanıyor. 24 saat içinde yakalanacak. Adresini tespit ettik bütün bilgileri elimizde. Her an operasyon başlayabilir" dedi.