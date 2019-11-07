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  • Trabzon’da otomobil viyadük ayağına çarptı; 2 ölü, 3 yaralı

’da otomobil viyadük ayağına çarptı; 2 ölü, 3 yaralı

'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil viyadük ayağına çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

DHA Türkiye
Giriş Tarihi: 07.11.2019 07:29 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 07:32
Trabzon’da otomobil viyadük ayağına çarptı; 2 ölü, 3 yaralı

, saat 01:00 sıralarında Çömlekçi Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Mehmet Aslan yönetimindeki 61 AJ 511 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak viyadük ayağına çarptı.

Trabzon’da otomobil viyadük ayağına çarptı; 2 ölü, 3 yaralı

Kazada, sürücü Aslan olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Mert Tosun ile Ufuk Birinci, Oğuzhan Kaba ve Hazar Birsen otomobilde sıkıştı.

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Trabzon’da otomobil viyadük ayağına çarptı; 2 ölü, 3 yaralı

İhbar üzerine yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile otomobilden çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Trabzon’da otomobil viyadük ayağına çarptı; 2 ölü, 3 yaralı

Sürücü Mehmet Aslan'ın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Yaralılardan Mert Tosun, Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Trabzon’da otomobil viyadük ayağına çarptı; 2 ölü, 3 yaralı

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım bir süre tek yönde durdu.

Trabzon’da otomobil viyadük ayağına çarptı; 2 ölü, 3 yaralı
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Trabzon’da otomobil viyadük ayağına çarptı; 2 ölü, 3 yaralı
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