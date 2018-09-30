Tüm dünya takip ediyor! İşte SAS komandolarının başarı şifresi...

Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları, terörle mücadele operasyonları ile Afganistan, Bosna Hersek ve Kosova'da barışı destekleme harekatı başta olmak üzere birçok kritik görevi başarıyla tamamlayan Sualtı Savunma (SAS) komandoları, "sabır, akıl ve sorumluluk" anlayışıyla yerine getirdikleri görevleri için zorlu eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.