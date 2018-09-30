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Tüm dünya takip ediyor! İşte komandolarının başarı şifresi...

Giriş Tarihi: 30.09.2018 14:27 Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 14:36
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Tüm dünya takip ediyor! İşte komandolarının başarı şifresi...
Tüm dünya takip ediyor! İşte SAS komandolarının başarı şifresi...

Yurt içi ve dışında Türkiye'nin çıkarlarını özveriyle kollayan, vatan toprakları için gerektiğinde neler yapabileceklerini ispatlamış timleri, başarılı çalışmalarıyla milletin göğsünü kabartırken, karada ve denizdeki zorlu eğitimlerine aksatmadan devam ediyor.

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Tüm dünya takip ediyor! İşte komandolarının başarı şifresi...
Tüm dünya takip ediyor! İşte SAS komandolarının başarı şifresi...

Grup Komutanlığı bünyesindeki timlerin Beykoz'daki zorlu eğitimlerinde, SAS komandolarının arazide intikal, terör unsurlarıyla mücadele ve yol kenarına tuzaklanan patlayıcıyı imha etme anları görüntülendi.

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Tüm dünya takip ediyor! İşte komandolarının başarı şifresi...
Tüm dünya takip ediyor! İşte SAS komandolarının başarı şifresi...

Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları, terörle mücadele operasyonları ile Afganistan, Bosna Hersek ve Kosova'da barışı destekleme harekatı başta olmak üzere birçok kritik görevi başarıyla tamamlayan Sualtı Savunma () komandoları, "sabır, akıl ve sorumluluk" anlayışıyla yerine getirdikleri görevleri için zorlu eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

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Tüm dünya takip ediyor! İşte komandolarının başarı şifresi...
Tüm dünya takip ediyor! İşte SAS komandolarının başarı şifresi...

Türk Deniz Kuvvetleri'nin seçkin askerlerinden oluşan, denizde olduğu kadar karada da önemli operasyonel faaliyetlere imza atan timleri, olası operasyonel durumlara vatanın çıkarlarını gözetecek şekilde stratejik hamlelerle katkı sağlamak için eğitimlerine cansiperane devam ediyor.

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Tüm dünya takip ediyor! İşte komandolarının başarı şifresi...
Tüm dünya takip ediyor! İşte SAS komandolarının başarı şifresi...

AA'nın haberine göre yurt içi ve dışında Türkiye'nin çıkarlarını özveriyle kollayan, vatan toprakları için gerektiğinde neler yapabileceklerini ispatlamış timleri, başarılı operasyonel çalışmalarıyla Türk milletinin göğsünü kabartıyor.

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Tüm dünya takip ediyor! İşte komandolarının başarı şifresi...
Tüm dünya takip ediyor! İşte SAS komandolarının başarı şifresi...

timlerine, gönüllü subay ve astsubaylar içinden zorlu eğitimlerde başarı sağlayanlar dahil olabiliyor.

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Tüm dünya takip ediyor! İşte komandolarının başarı şifresi...
Tüm dünya takip ediyor! İşte SAS komandolarının başarı şifresi...

komandoları, her türlü sabotaj, patlayıcı madde ve silahın etkisiz hale getirilmesi, amfibi harekat ile denizde ve karada düşman unsurlarına müdahale ve tuzaklama konularındaki kabiliyetleriyle dikkati çekiyor.

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