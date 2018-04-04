Türk askerinin enkazdan kurtardığı Afrinli çocuk sağlığına kavuşuyor

ENKAZDAN AĞIR YARALI OLARAK ÇIKMIŞTI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sayesinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılan Afrin'de, teröristlerce yaşam alanlarına tuzaklanan el yapımı patlayıcılar masum insanların yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine neden oluyor. Bu patlayıcılardan biri de 16 gün önce Delcin Hasan'ın yaşadığı binada infilak ederek, 7 sivil ile 4 ÖSO mensubunun ölümüne neden oldu. Patlamanın şiddetiyle çöken binada annesini, babasını ve 3 kardeşini teröre kurban veren Hasan, Türk askerlerinin gayretleriyle enkazdan ağır yaralı olarak çıkarıldı.