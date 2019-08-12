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  • Türk Kızılayı Kosova'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı

Kızılayı 'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı

'ı tarafından geneline dağıtılmak üzere 150 adet büyük baş hayvan kesilerek 6 bin ihtiyaç sahibi Türk, Boşnak, Arnavut aileye dağıtıldı.

Giriş Tarihi: 12.08.2019 16:02 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 16:09
Türk Kızılayı Kosova'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı

tarafından Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde Kurban Bayramı vesilesiyle bin aileye kurban eti dağıtımı gerçekleştirildi.

Türk Kızılayı Kosova'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı

Arnavutluk merkezli İstanbul Derneği iş birliğindeki organizasyonla ihtiyaç sahibi ailelere kurban paketleri dağıtıldı.

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Türk Kızılayı Kosova'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı

İstanbul Derneği Başkanı Ridvan Seferaj, AA muhabirine, İşkodra'nın yanı sıra kurban paketi dağıtımının başkent Tiran'da, Kavalye, Berat, Gramsh, Puka, Lushnja ve Koplik şehirlerinde de gerçekleşeceğini söyledi.

Türk Kızılayı Kosova'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı

Bu yıl diğer kurumların yanı sıra ile de kurban eti dağıtımı yaptıklarını dile getiren Seferaj, "Bu yıl da burada İşkodra'da bu çok önemli projeyi gerçekleştirmek üzere toplandık." dedi.

Türk Kızılayı Kosova'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı

tarafından ülke genelinde 150 büyükbaş hayvan kesimiyle yaklaşık 7 bin 500 paket et, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Türk Kızılayı Kosova'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı

Bu anlamlı yardım organizasyonuna sabah gazetesinden İsa Tatlıcan da katıldı.

Türk Kızılayı Kosova'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı

51 ÜLKEDE KURBAN KESİMİ

'dan yapılan açıklamaya göre, kurban bereketini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak isteyen hayırseverler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kızılay'ın "Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası"na yoğun ilgi gösterdi.

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