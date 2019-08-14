Türk Kızılayı onları unutmadı

Türk halkını ve Türk devlerini en iyi bir şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türk bayrağını, Türk Kızılay'ını gören insanların sevincine tanık oldu. Bundan sonra bu bölgede yapacağımız daha büyük çalışmalara için görüşmeler gerçekleştirdik. Türk Kızılay'ı bundan sonra daha güçlü bir şekilde Moro Müslümanlarına Türk halkının yardımlarını ulaştıracak" diye konuştu.