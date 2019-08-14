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Türk Kızılayı onları unutmadı

Türk yarım asrı aşkın süredir verilen özgürlük mücadelesinin ardından ilk Kurban Bayramı'nı kutlayan Bangsamoro Özerk Bölgesi'ndeki Müslümanlara kurban eti dağıttı.

Giriş Tarihi: 14.08.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 14.08.2019 12:20
Türk Kızılayı onları unutmadı

Kurban bereketini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak isteyen hayırseverler, her yıl olduğu gibi bu yıl da 'ın "Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası"na yoğun ilgi gösterdi. Türk Kızılay, yurt içinin yanı sıra 51 ülkede kurban kesimi gerçekleştirdi.

Türk Kızılayı onları unutmadı

Filipinler'deki 7 bin adadan biri olan Mindanao Adası'ndaki Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde yaşayan Müslümanlara kurban eti ulaştırdı. Moro Müslümanlarının bayram coşkusuna ortak olan Türk çalışanları ve gönüllüleri, bölgesel başkent Cotobato başta olmak üzere adanın farklı noktalarında Müslümanlarla bir araya geldi.

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Türk Kızılayı onları unutmadı

Sabah'a konuşan Türk Denetim Kurulu Üyesi Şükrü Can, Bu sene ilk kez Moro Müslümanları için çalışma yürüttüklerini söyledi. Can, "10 farklı bölgede 700 hisse kurban kesim faaliyeti gerçekleştirdik. Kestiğimiz kurban etlerini en uzak köylere bile ulaştırdık.

Türk Kızılayı onları unutmadı

Türk halkını ve Türk devlerini en iyi bir şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türk bayrağını, Türk 'ını gören insanların sevincine tanık oldu. Bundan sonra bu bölgede yapacağımız daha büyük çalışmalara için görüşmeler gerçekleştirdik. Türk Kızılay'ı bundan sonra daha güçlü bir şekilde Moro Müslümanlarına Türk halkının yardımlarını ulaştıracak" diye konuştu.

Türk Kızılayı onları unutmadı
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Türk Kızılayı onları unutmadı
Türk Kızılayı onları unutmadı
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