Türk Kızılayı onları unutmadı

Türk Kızılay yarım asrı aşkın süredir verilen özgürlük mücadelesinin ardından ilk Kurban Bayramı'nı kutlayan Bangsamoro Özerk Bölgesi'ndeki Müslümanlara kurban eti dağıttı. Kurban bereketini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak isteyen hayırseverler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kızılay'ın 'Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası'na yoğun ilgi gösterdi. Türk Kızılay, yurt içinin yanı sıra 51 ülkede kurban kesimi gerçekleştirdi. Filipinler'deki 7 bin adadan biri olan Mindanao Adası'ndaki Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde yaşayan Müslümanlara kurban eti ulaştırdı. Moro Müslümanlarının bayram coşkusuna ortak olan Türk Kızılay çalışanları ve gönüllüleri, bölgesel başkent Cotobato başta olmak üzere adanın farklı noktalarında Müslümanlarla bir araya geldi. Sabah'a konuşan Türk Kızılay Denetim Kurulu Üyesi Şükrü Can, Bu sene ilk kez Moro Müslümanları için çalışma yürüttüklerini söyledi. Can, '10 farklı bölgede 700 hisse kurban kesim faaliyeti gerçekleştirdik. Kestiğimiz kurban etlerini en uzak köylere bile ulaştırdık. Türk halkını ve Türk devlerini en iyi bir şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türk bayrağını, Türk Kızılay'ını gören insanların sevincine tanık oldu. Bundan sonra bu bölgede yapacağımız daha büyük çalışmalara için görüşmeler gerçekleştirdik. Türk Kızılay'ı bundan sonra daha güçlü bir şekilde Moro Müslümanlarına Türk halkının yardımlarını ulaştıracak' diye konuştu.