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'ndan nefes kesen gösteri

'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü dolayısıyla uçuş yapan nefes kesen bir gösteriye imza attı.

İHA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 02.09.2018 18:46 Güncelleme Tarihi: 02.09.2018 18:51
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'ndan nefes kesen gösteri
Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

ESKİŞEHİR'İN 96. KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜ

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü dolayısıyla uçuş yapan Türk Yıldızları nefes kesen bir gösteriye imza attı.

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'ndan nefes kesen gösteri
Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

NEFESLERİ KESTİ

Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı'nda Türk Hava Kuvvetleri'nin timi tarafından düzenlenen gösteri adeta nefesleri kesti.

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'ndan nefes kesen gösteri
Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

İZLEYİCİLERİ BÜYÜLEDİ

Vatandaşların meraklı gözleri arasında semalarda akrobatik hareketlerini yapan , manevraları ile izleyicileri büyüledi.

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'ndan nefes kesen gösteri
Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

HERKES O HAREKETİ CEP TELEFONUNA ÇEKTİ

7 uçağın birbirinden zor hareketi, vatandaşlara heyecanlı dakikalar yaşatırken bu anlar da kamera ve cep telefonları ile kaydedildi.

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'ndan nefes kesen gösteri
Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri
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'ndan nefes kesen gösteri
Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Duygularını dile getiren vatandaşlar gösteriyi çok iyi bulduklarını emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini belirtti.

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'ndan nefes kesen gösteri
Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri
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