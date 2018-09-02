Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü dolayısıyla uçuş yapan Türk Yıldızları nefes kesen bir gösteriye imza attı. ESKİŞEHİR'İN 96. KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜ Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü dolayısıyla uçuş yapan Türk Yıldızları nefes kesen bir gösteriye imza attı. NEFESLERİ KESTİ Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı'nda Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları tarafından düzenlenen gösteri adeta nefesleri kesti. İZLEYİCİLERİ BÜYÜLEDİ Vatandaşların meraklı gözleri arasında semalarda akrobatik hareketlerini yapan Türk Yıldızları, manevraları ile izleyicileri büyüledi. HERKES O HAREKETİ CEP TELEFONUNA ÇEKTİ 7 uçağın birbirinden zor akrobasi hareketi, vatandaşlara heyecanlı dakikalar yaşatırken bu anlar da kamera ve cep telefonları ile kaydedildi. Duygularını dile getiren vatandaşlar gösteriyi çok iyi bulduklarını emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini belirtti.