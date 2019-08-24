Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de

'RİZE, EVLADINA SAHİP ÇIKTI'



Temennilerinin 2023'e kadar en güzel şekilde hazırlanmak olduğunu kaydeden Erdoğan, "Rize son seçimlerde 1 numara oldu. 1 numara olmak sebebiyle de hakikaten kendi içerisinden çıkarmış olduğu bu evladına sahip çıktı. İnşallah temennimiz bundan sonra 2023'e kadar en güzel şekilde hazırlanmak ve 2023'te Türkiye genelinde inşallah 1 numara olmayı gerçekleştirmek. Malum birileri rahat durmuyor, kendi içlerinde bir şeyler yapma gayretinde olanlar var, ama bugüne kadar bu türler hiç birisi muradına eremedi. Çünkü niyeti bozuk olanlar, akıbeti hayır olmayacaktır. Ben siz değerli kardeşlerimle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz" dedi.



