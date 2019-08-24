Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rize, Artvin ve Trabzon'da düzenlenecek olan miting ve açılış programlarına katılmak üzere gece saat 23.40 sıralarında 'Ana' uçağıyla Trabzon'a geldi. Erdoğan, buradan helikopterle geceyi geçireceği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geçti. Erdoğan, helikopterle geldiği Güneysu ilçesinde, hemşerileri tarafından karşılandı. İlçe sakinlerinin yağmura rağmen yoğun ilgi ve sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan, otobüs içerisinden konuşma yaparak, hemşerilerini selamladı.