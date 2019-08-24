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Giriş Tarihi: 24.08.2019 04:47 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 04:49
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz bölgesinde yarın gerçekleştireceği ziyaret ve açılışlar nedeniyle bu gece memleketi 'nin Güneysu ilçesine geldi. Erdoğan, yağmura rağmen yoğun ilgi gösteren hemşehrilerini selamladı, kısa bir konuşma yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın , Artvin ve Trabzon'da düzenlenecek olan miting ve açılış programlarına katılmak üzere gece saat 23.40 sıralarında 'Ana' uçağıyla Trabzon'a geldi. Erdoğan, buradan helikopterle geceyi geçireceği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geçti. Erdoğan, helikopterle geldiği Güneysu ilçesinde, hemşerileri tarafından karşılandı. İlçe sakinlerinin yağmura rağmen yoğun ilgi ve sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan, otobüs içerisinden konuşma yaparak, hemşerilerini selamladı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de

', EVLADINA SAHİP ÇIKTI'

Temennilerinin 2023'e kadar en güzel şekilde hazırlanmak olduğunu kaydeden Erdoğan, "Rize son seçimlerde 1 numara oldu. 1 numara olmak sebebiyle de hakikaten kendi içerisinden çıkarmış olduğu bu evladına sahip çıktı. İnşallah temennimiz bundan sonra 2023'e kadar en güzel şekilde hazırlanmak ve 2023'te genelinde inşallah 1 numara olmayı gerçekleştirmek. Malum birileri rahat durmuyor, kendi içlerinde bir şeyler yapma gayretinde olanlar var, ama bugüne kadar bu türler hiç birisi muradına eremedi. Çünkü niyeti bozuk olanlar, akıbeti hayır olmayacaktır. Ben siz değerli kardeşlerimle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de

'AYDER PROJESİNİN ÜZERİNE HIZLA GİDECEĞİZ'

Bölgede yapımı süren yatırımları yerinde inceleyeceğini aktaran Erdoğan, Ayder Yaylası'nda tartışma ve tepkilere neden olan salıncakların kaldırılıp bölgede yeni projenin hızla ilerleyeceğini söyledi. Erdoğan, "Turizmi yakından takip edecek Sayın Valimiz, bir Ayder projemiz var. Ayder projesinin üzerine hızla gideceğiz ve o malum salıncaklar filan bunları temizleyip orada hazırladığımız projeyi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de

, kanuşmasının ardından geceyi geçireceği Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de
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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de
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