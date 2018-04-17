Türkiye sivil havacılıkta rekor üstüne rekor kırıyor! Türk Hava Yolları büyüyor...

Son yıllarda Türkiye'de ekonominin lokomotiflerinden biri olan Havacılık Sektörü başarılara doymuyor. Her alanda gelişip büyüyen Havacılık Sektörü, rekor üstüne rekor kırıyor. Aktif havalimanı sayısı 2003'te 26 iken bugün 55 adete yükseldi. 2023 itibariyle ülke içinde en fazla 100 km mesafede bir havalimanına ulaşılabilecek. Türkiye'deki havayolu şirketlerinin uçak sayısında 2003'ten bu yana tam %219 artış yaşandı. 2003'te 162 olan uçak sayısı bugün tam 517. Uçak trafiğinde de her geçen gün sayı artıyor. 2017 yılı itibariyle havalimanlarını kullanan uçak sayısı 1.499.119'a yükseldi. Türkiye'nin uçuş ağı da her geçen gün artıyor.