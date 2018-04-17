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sivil havacılıkta rekor üstüne rekor kırıyor! Türk Hava Yolları büyüyor...

Giriş Tarihi: 17.04.2018 22:59 Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 23:00
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sivil havacılıkta rekor üstüne rekor kırıyor! Türk Hava Yolları büyüyor...
Türkiye sivil havacılıkta rekor üstüne rekor kırıyor! Türk Hava Yolları büyüyor...

Son yıllarda 'de ekonominin lokomotiflerinden biri olan başarılara doymuyor. Her alanda gelişip büyüyen Havacılık Sektörü, rekor üstüne rekor kırıyor.

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sivil havacılıkta rekor üstüne rekor kırıyor! Türk Hava Yolları büyüyor...
Türkiye sivil havacılıkta rekor üstüne rekor kırıyor! Türk Hava Yolları büyüyor...

Aktif havalimanı sayısı 2003'te 26 iken bugün 55 adete yükseldi.
2023 itibariyle ülke içinde en fazla 100 km mesafede bir havalimanına ulaşılabilecek.

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sivil havacılıkta rekor üstüne rekor kırıyor! Türk Hava Yolları büyüyor...
Türkiye sivil havacılıkta rekor üstüne rekor kırıyor! Türk Hava Yolları büyüyor...

'deki havayolu şirketlerinin uçak sayısında 2003'ten bu yana tam %219 artış yaşandı.

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sivil havacılıkta rekor üstüne rekor kırıyor! Türk Hava Yolları büyüyor...
Türkiye sivil havacılıkta rekor üstüne rekor kırıyor! Türk Hava Yolları büyüyor...

2003'te 162 olan uçak sayısı bugün tam 517.

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sivil havacılıkta rekor üstüne rekor kırıyor! Türk Hava Yolları büyüyor...
Türkiye sivil havacılıkta rekor üstüne rekor kırıyor! Türk Hava Yolları büyüyor...

Uçak trafiğinde de her geçen gün sayı artıyor.

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sivil havacılıkta rekor üstüne rekor kırıyor! Türk Hava Yolları büyüyor...
Türkiye sivil havacılıkta rekor üstüne rekor kırıyor! Türk Hava Yolları büyüyor...

2017 yılı itibariyle havalimanlarını kullanan uçak sayısı 1.499.119'a yükseldi.

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sivil havacılıkta rekor üstüne rekor kırıyor! Türk Hava Yolları büyüyor...
Türkiye sivil havacılıkta rekor üstüne rekor kırıyor! Türk Hava Yolları büyüyor...

'nin uçuş ağı da her geçen gün artıyor.

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