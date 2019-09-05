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ve 'dan gövde gösterisi

ve Türk Hava kuvvetlerinin ortak askeri tatbikatı " 2019", Azerbaycan'da devam ediyor. İşte TurAz Kartalı 2019 tatbikatından kareler...

Giriş Tarihi: 05.09.2019 21:20
Türkiye ve Azerbaycan'dan gövde gösterisi

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve Hava Kuvvetlerince iki ülke arasındaki yıllık askeri iş birliği planı kapsamında 2 Eylül'de başlatılan tatbikatın dördüncü gününde de uçuşlar gerçekleştirilerek çeşitli görevler icra edildi.

Türkiye ve Azerbaycan'dan gövde gösterisi

Tatbikatta iki ülkeden Mig-29, F-16, Su-25 savaş uçaklarıyla CASA nakliye uçağı, Mi-35, Mi-17, Sikorski UH-70, CH-47 Chinook ve ATAK/AH-1W savaş helikopterlerinden oluşan yaklaşık 30 hava aracı yer alıyor.

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Türkiye ve Azerbaycan'dan gövde gösterisi

Pakistan Hava Kuvvetleri temsilcilerinin de gözlemci olarak yer aldığı tatbikat 16 Eylül'e kadar sürecek.

Türkiye ve Azerbaycan'dan gövde gösterisi
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Türkiye ve Azerbaycan'dan gövde gösterisi
Türkiye ve Azerbaycan'dan gövde gösterisi
Türkiye ve Azerbaycan'dan gövde gösterisi
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