Türkiye ve Azerbaycan'dan gövde gösterisi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve Türkiye Hava Kuvvetlerince iki ülke arasındaki yıllık askeri iş birliği planı kapsamında 2 Eylül'de başlatılan tatbikatın dördüncü gününde de uçuşlar gerçekleştirilerek çeşitli görevler icra edildi.