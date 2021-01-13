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'nın gurur günü! Ödül yağdı...

Başkan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan 2019 Yılı Medya Oscarları Ödülleri sahiplerine verdi. Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneğinin bu konuda önemli bir rol oynamaya devam edeceğine inandığını belirten Erdoğan, 2019 yılı Medya Oscarları'na layık görülen basın mensuplarını ve kuruluşları tebrik ederek, çalışmalarında başarı diledi.

Giriş Tarihi: 13.01.2021 20:51 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 21:42
Turkuvaz Medya'nın gurur günü! Ödül yağdı...

2019 YILI MEDYA OSCARLARI ÖDÜLLERİ'NİN SAHİPLERİ BELLİ OLDU:

Başkan Erdoğan 2019 Yılı Medya Oscarları Ödülleri sahiplerine verdi. Ödül törenine damga vurdu.

Turkuvaz Medya'nın gurur günü! Ödül yağdı... | Video

Turkuvaz Medya'nın gurur günü! Ödül yağdı...

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Turkuvaz Medya'nın gurur günü! Ödül yağdı...

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Turkuvaz Medya'nın gurur günü! Ödül yağdı...

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Turkuvaz Medya'nın gurur günü! Ödül yağdı...

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