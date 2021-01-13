Turkuvaz Medya'nın gurur günü! Ödül yağdı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan 2019 Yılı Medya Oscarları Ödülleri sahiplerine verdi. Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneğinin bu konuda önemli bir rol oynamaya devam edeceğine inandığını belirten Erdoğan, 2019 yılı Medya Oscarları'na layık görülen basın mensuplarını ve kuruluşları tebrik ederek, çalışmalarında başarı diledi.
Giriş Tarihi: 13.01.2021
20:51
Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
21:42
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