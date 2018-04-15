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Ülke olarak her zorluktan güçlenerek çıkıyoruz

2016 yılında yaşanan krizlerin ardından kısa sürede toplanıp 2017'yi yüksek bir kârla bitiren , 2018'in ilk üç ayında da tarihinin en başarılı dönemini geçirdi. Bu başarıda Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın payı büyük. O, dünyanın dört bir yanında bıkmadan usanmadan ülkemizin, yaşananların üstesinden nasıl birlik olarak geldiğini anlatıyor

Giriş Tarihi: 15.04.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 12:18
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Ülke olarak her zorluktan güçlenerek çıkıyoruz
Ülke olarak her zorluktan güçlenerek çıkıyoruz

SONAT BAHAR - MELTEM FIRATLI

İlker Aycı Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı olarak göreve geleli üç yıl oldu. Bu yıllarda ülkeyle birlikte, de zorlu sınavlardan geçti. Ülkemizi derinden etkileyen, dünyadaki imajını sarsmaya yönelik iki büyük terör saldırısı, onun görev alanı Atatürk Havalimanı'nda meydana geldi. 28 Haziran'daki terör saldırısı ve 15 Temmuz darbe girişiminden söz ediyoruz...

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Ülke olarak her zorluktan güçlenerek çıkıyoruz
Ülke olarak her zorluktan güçlenerek çıkıyoruz

Özetle Aycı, bir yöneticinin kariyerinde başına gelebilecek zorlu sınavlarla iki kez karşı karşıya kaldı. Ama o, tüm bu zaman zarfında, ekibiyle birlikte krizin üstesinden gelmeyi başardı, markasını parlatmaya devam etti. Dünyanın dört bir yanında adeta bir Evliya Çelebi gibi gezerek, ülkemizin dimdik ayakta olduğunu, markasının giderek büyümeye devam edeceğini anlattı. Ve tüm bu çabalarının sonuçlarını aldı. THY yılın ilk çeyreğinde tarihinde görülmemiş rekor bir yolcu sayısına imza attı.

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Ülke olarak her zorluktan güçlenerek çıkıyoruz
Ülke olarak her zorluktan güçlenerek çıkıyoruz

Türkiye'nin dünyadaki en önemli markası, ülkemizin dünyaya açılan kapısı 'nin başındaki İlker Aycı'yla üç yılı, yaşadıklarını ve hedeflerini konuşmak üzere THY Genel Müdürlüğü'ne yol aldık.

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Ülke olarak her zorluktan güçlenerek çıkıyoruz
Ülke olarak her zorluktan güçlenerek çıkıyoruz

Hızlı düşünen, bir o kadar da hızlı davranan, enerjisi yüksek biri Aycı. Söyleşi sırasında anlattığı şeylerin heyecanıyla ayağa kalkıp adeta o anı yaşayan, gözlerinin içi parlayan biri. 50 bin kişinin çalıştığı 'yi bir aile haline getirmeyi başarmış ve o ailenin parçası olmaktan da gurur duyuyor.

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Ülke olarak her zorluktan güçlenerek çıkıyoruz
Ülke olarak her zorluktan güçlenerek çıkıyoruz

- Görev sürenizin üçüncü yılını doldurdunuz. Bu üç yıl epey zorlu ve mücadele doluydu. 28 Haziran Havalimanı saldırısı, 15 Temmuz darbe girişimi... Bir yönetici için çok zor sınavlar değil mi bunlar?

- Krizlerle büyümüş bir neslin evladıyım. Hepimiz öyle değil miyiz? Babam orta düzey bürokrattı, İETT'de çalışıyordu. Ailecek İETT kampındaydık. 12 Eylül'de babamı gelip Avcılar'daki kamptan aldılar. Bir hafta babamdan haber alamadık. Hepimiz korku dolu günler geçirdik. Ben bu Türkiye'den geliyorum. Krizleri görerek ve onların içinden geçerek, bir şekilde hayatta kalarak bu günlere geldim. Şu an beklenmeyeni bekleme çağındayız.

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Ülke olarak her zorluktan güçlenerek çıkıyoruz
Ülke olarak her zorluktan güçlenerek çıkıyoruz

Eski bir sporcu olarak söylüyorum, sporcuların dünyasındaki gibi tavır alırsın. Rakibinle karşılaştığında rakibin ne kadar güçlü ve ne kadar istekli olursa olsun hiçbir zaman "Why me?" (Neden ben?) diye sormazsın. "Try me!" (Dene beni!) dersin. "Dene de gör bakalım"... Ekibinle birlikte o kararlılıkla, o inatla, o istekle, o toparlanma duygusuyla, o pozitiflikle işine sarılırsan, "Hadi arkadaşlar tutuyoruz işin ucundan" dediğinde onu yapacak insanlar etrafında oluyor.

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Ülke olarak her zorluktan güçlenerek çıkıyoruz
Ülke olarak her zorluktan güçlenerek çıkıyoruz

- Siz 28 Haziran saldırısı sırasında neredeydiniz?

- Evdeydim. Haberi alır almaz havalimanına geldim. Kriz yönetmeye alışkın biriyim. O ya da bu şekilde bir saldırı olmasından hep endişe ediyordum. Yolda şu soruyu sordum kendime, "Bu saldırganlar ne istiyor bizden." Cevabı çok açıktı; bize hayat biçimlerimizi değiştirecek biçimde korku salmak, hayatımızı yavaşlatmak, hayat döngümüzü bozmak istiyorlar. Yani bizi durdurmak istiyorlardı. Bizim onlara cevabımız ne olmalı diye düşündüm yol boyunca... Sizden daha cesuruz, toparlanacak gücümüz var, hayat döngümüzü kıramazsınız, hayat biçimlerimizi değiştiremezsiniz, bizi korkutamazsınız mesajını vermeliydik. O cevabı vermenin yolu, havalimanını bir an önce güvenli hale getirip, operasyonu başlatıp, normale dönmekti, bunu başardık.

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