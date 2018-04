Ülke olarak her zorluktan güçlenerek çıkıyoruz

Eski bir sporcu olarak söylüyorum, sporcuların dünyasındaki gibi tavır alırsın. Rakibinle karşılaştığında rakibin ne kadar güçlü ve ne kadar istekli olursa olsun hiçbir zaman "Why me?" (Neden ben?) diye sormazsın. "Try me!" (Dene beni!) dersin. "Dene de gör bakalım"... Ekibinle birlikte o kararlılıkla, o inatla, o istekle, o toparlanma duygusuyla, o pozitiflikle işine sarılırsan, "Hadi arkadaşlar tutuyoruz işin ucundan" dediğinde onu yapacak insanlar etrafında oluyor.