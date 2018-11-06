Van'da tam 13 ton uyuşturucu 1100 derecede yakıldı!

Bu operasyonlarda polis, 2017 yılı içerisinde 4 ton 880 kilo 756 gram eroin, 487 kilo 946 gram esrar, 102 kilo 872 gram afyon sakızı, 71 kilo 378 gram metamfetamin; 2018 yılı içerisinde 5 ton 243 kilo 524 gram eroin, 211 kilo 17 gram esrar, 18 kilo 10 gram afyon sakızı, 47 kilo 506 gram metamfetamin ele geçirdi. Jandarma ise 2017 yılında 1 ton 4 kilo 202 gram eroin, 1 ton 251 kilo 99 gram esrar, 26 kilo 227 gram metamfetamin, 1 kilo 425 gram morfin; 2018 yılında da 828 kilo 743 gram eroin, 1 ton 263 kilo 854 gram esrar, 6 kilo 552 gram metamfetamin, 8 kilo 935 gram morfin ele geçirdi.