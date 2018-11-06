Van'da tam 13 ton uyuşturucu 1100 derecede yakıldı!

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetin talimatlarıyla uyuşturucu ile mücadelemiz devam ediyor. Bu kapsamda, jandarma ve polisimiz çok büyük başarılar elde ediyor. Van ilinde özellikle son 2 yılda uyuşturucu ile mücadele konusunda çok başarılı çalışmalar yapıldı.