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'da tam 13 ton 1100 derecede yakıldı!

'da polis ve jandarmanın son 2 yılda gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirdiği 12 ton 996 kilo 116 gram madde, çimento fabrikasının 1100 derecelik fırınlarında yakılarak imha edildi.

Giriş Tarihi: 06.11.2018 16:10 Güncelleme Tarihi: 06.11.2018 16:13
Van'da tam 13 ton uyuşturucu 1100 derecede yakıldı!

kaçakçılarının önemli güzergahlarından biri olan 'da, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yüzlerce başarılı operasyon gerçekleştirdi.

Van'da tam 13 ton uyuşturucu 1100 derecede yakıldı!

Bu operasyonlarda polis, 2017 yılı içerisinde 4 ton 880 kilo 756 gram eroin, 487 kilo 946 gram esrar, 102 kilo 872 gram afyon sakızı, 71 kilo 378 gram metamfetamin; 2018 yılı içerisinde 5 ton 243 kilo 524 gram eroin, 211 kilo 17 gram esrar, 18 kilo 10 gram afyon sakızı, 47 kilo 506 gram metamfetamin ele geçirdi. Jandarma ise 2017 yılında 1 ton 4 kilo 202 gram eroin, 1 ton 251 kilo 99 gram esrar, 26 kilo 227 gram metamfetamin, 1 kilo 425 gram morfin; 2018 yılında da 828 kilo 743 gram eroin, 1 ton 263 kilo 854 gram esrar, 6 kilo 552 gram metamfetamin, 8 kilo 935 gram morfin ele geçirdi.

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Van'da tam 13 ton uyuşturucu 1100 derecede yakıldı!

ÇİMENTO FABRİKASINDA YAKILDI

ve ilçelerinde son 2 yılda ele geçirilen toplam 12 ton 996 kilo 116 gram farklı tür ve içerikteki , bugün geniş güvenlik önlemleri altında Edremit ilçesindeki çimento fabrikasına getirildi.

Van'da tam 13 ton uyuşturucu 1100 derecede yakıldı!

Torbalar dolusu , Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Kesik, İl Emniyet Müdürü M. Suat Ekici ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özgidan'ın gözetiminde sıcaklığı 1100 derece olan fırınlara atılarak imha edildi.

Van'da tam 13 ton uyuşturucu 1100 derecede yakıldı!

Valisi Zorluoğlu, nun fırınlarda imha edilmesinden sonra açıklamalarda bulundu. Vali Zorluoğlu, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini ve gençlerin zehirlenmesine asla müsaade etmeyeceklerini belirterek şöyle konuştu:

Van'da tam 13 ton uyuşturucu 1100 derecede yakıldı!

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetin talimatlarıyla ile mücadelemiz devam ediyor. Bu kapsamda, jandarma ve polisimiz çok büyük başarılar elde ediyor. ilinde özellikle son 2 yılda uyuşturucu ile mücadele konusunda çok başarılı çalışmalar yapıldı.

Van'da tam 13 ton uyuşturucu 1100 derecede yakıldı!

2017 yılında 6 ton, 2018 yılında da şu ana kadar 6 tonu geçen eroin yakalamaları gerçekleştirdik. Tabii Emniyet Müdürümüze ve Jandarma Komutanımıza teşekkür ediyorum ve çalışmaların devamını temenni ediyorum. Aynı zamanda tüm kurumlarımızla nun alımından satışına kadar mücadele ediyoruz.

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