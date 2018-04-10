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inceleme başladı... İşte ilk tespitler...

Giriş Tarihi: 10.04.2018 08:31 Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 08:37
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inceleme başladı... İşte ilk tespitler...
Yalıda inceleme başladı... İşte ilk tespitler...

sonrası temeli sarsılan, duvarlarında ağır hasar bulunan yalının denize doğru kaydığı tespit edildi. Öte yandan kaza sonrası CHP'li Meclis üyeleri yandaki iki restoranın kazık çakarak denize doğru büyütüldüğü belirtti, suç duyurusunda bulundu.

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inceleme başladı... İşte ilk tespitler...
Yalıda inceleme başladı... İşte ilk tespitler...

İstanbul Boğazı'nda cumartesi günü Malta bayraklı, Vitaspirit adlı nin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'yla ilgili İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden iki kişilik ekip dün inceleme başlattı.

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inceleme başladı... İşte ilk tespitler...
Yalıda inceleme başladı... İşte ilk tespitler...

sonrası temeli sarsılan, duvarlarında ağır hasar bulunan yalının denize doğru kaydığı tespit edildi.

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inceleme başladı... İşte ilk tespitler...
Yalıda inceleme başladı... İşte ilk tespitler...

Ayrıca yalının restoran tarafında bulunan taşıyıcı duvarlarında eğilmeler belirlendi. Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri yalı sahiplerine kayma ve yıkılmalara karşı önlem alınması için çalışma izni verdi.

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inceleme başladı... İşte ilk tespitler...
Yalıda inceleme başladı... İşte ilk tespitler...

yı değerlendiren Türk Kılavuz Kaptanları Derneği Başkanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Saim Oğuzülgen, "Kaza çok hafif atlatıldı. Şayet nin karinesi yarılıp yakıtı denize aksaydı bugün İstanbul Boğazı'nda ciddi bir çevre kirliliğinden söz ediyor olacaktık" dedi.

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inceleme başladı... İşte ilk tespitler...
Yalıda inceleme başladı... İşte ilk tespitler...

konusunda kimsenin yapabilecek bir şeyi olmadığını söyleyen Oğuzülgen şöyle konuştu: "nin 12 mil civarı sürati var, 20 kilometreye denk gelir. 50 bin tona yakın yükünün olduğunu da düşündüğümüzde bu gücü tutabilecek bir güç o mesafede pek yok. 'Demir atsa tutardı' gibi tartışmalar yapılıyor ama bence öyle bir ortamda hiçbir gemi kaptanı o demiri atma cesaretini gösteremez. Çünkü arkasından gelen akıntı var ve demir attığı zaman akıntıyla dönecek, bu kez geminin kıç tarafı sahile çarpacaktı. Gemilerin bu alanlarında makine dairesinin, yakıt tanklarının olduğu daha boş alanlar vardır. Bu daha büyük komplikasyonlara yol açabilirdi."

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inceleme başladı... İşte ilk tespitler...
Yalıda inceleme başladı... İşte ilk tespitler...

Yalıya çarpan Malta bandıralı 'Vitaspirit' yük sinin sahibi görünen Yunan şirketi 'Vita Management' şirketi için üzüntüsünü dile getirdi. Açıklamada geminin ana makinesindeki sorun üzerine rotasından çıktığı belirtilirken yardımları için Türk makamlarına teşekkür edildi.

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