Yalıda inceleme başladı... İşte ilk tespitler...

Kaza konusunda kimsenin yapabilecek bir şeyi olmadığını söyleyen Oğuzülgen şöyle konuştu: "Geminin 12 mil civarı sürati var, 20 kilometreye denk gelir. 50 bin tona yakın yükünün olduğunu da düşündüğümüzde bu gücü tutabilecek bir güç o mesafede pek yok. 'Demir atsa tutardı' gibi tartışmalar yapılıyor ama bence öyle bir ortamda hiçbir gemi kaptanı o demiri atma cesaretini gösteremez. Çünkü arkasından gelen akıntı var ve demir attığı zaman akıntıyla dönecek, bu kez geminin kıç tarafı sahile çarpacaktı. Gemilerin bu alanlarında makine dairesinin, yakıt tanklarının olduğu daha boş alanlar vardır. Bu daha büyük komplikasyonlara yol açabilirdi."