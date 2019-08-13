Yardımda sınır tanımadılar

Bu yıl dernek olarak Afrika'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Balkanlara, Orta Asya'dan Kafkasya'ya 4 kıtada 30 ülkede kurban keseceklerini ifade eden Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal "Dernek bu yıl kurban organizasyonu yaptığı başta Türkiye olmak üzere 30 ülkede 15 bin hisseyi yaklaşık 500 binden fazla kişiye ulaştıracak. Sadakataşı gönüllüleri kendilerini umut ile bekleyen kardeşlerine sadece kurban eti götürerek değil, cami, su kuyusu, yetimhane, okul, sağlık hizmetleri gibi birçok proje ile hizmet ederek yüzlerinin gülmesine vesile oluyor"dedi.