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Yüz nakliyle tanınmıştı, adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı

'nin ilk yüz nakli olan insanlarından birisi olarak tanınan isim, 'te bir kişiye düzenlenen silahlı saldırı olayla ilgili gözaltına alındı. Aralarında Türkiye'nin beşinci yüz nakli gerçekleştirilen 'in de bulunduğu 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

İHA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 12.10.2019 22:45 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 22:49
Yüz nakliyle tanınmıştı, adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı

Alınan bilgilere göre, Gazipaşa Mahallesi Nişancı Sokak üzerinde İrfan Demir adlı şahsa bir kişi 3 el ateş etti. Kurşunların hiçbiri şahsa denk gelmezken, mermiler çevredeki boru ve park halindeki araçlara isabet etti.

Yüz nakliyle tanınmıştı, adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı

Bununla ilgili İrfan Demir olay yerine gelen polis ekiplerine kendisine ateş şahsı tanımadığı ve yüzünde yanık izleri olduğunu söyledi

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Yüz nakliyle tanınmıştı, adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğüne ekiplerin titiz çalışması sonucu Bilecik'te Mehmet Cömert'e ait bir çiğ köfte firmasına adı altında 4 dükkanı İrfan Demir'e devrettiği, bununla ilgili aralarında anlaşmazlıklar olduğu bu sebeple tehdit edildiği ortaya çıktı.

Yüz nakliyle tanınmıştı, adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı

Bunun üzerine ekipler olay yerindeki güvenlik kameraları izlerken, olay günü İrfan Demir'e ateş eden şahsın Mehmet Cömert'e yakınlığı bulunan olduğu tespit edildi.

Yüz nakliyle tanınmıştı, adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı

'in olay günü akrabası olan Samet Sert ile birlikte 16 PZ 855 plakalı beyaz renkli bir araçla iline geldikleri, aracın kiralık olduğu ve Recai Yılmaz adına kiralandığı bilgilerine ulaştı.

Yüz nakliyle tanınmıştı, adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı

Tüm delilleri birleştiren İl Emniyet Müdürlüğü 'in Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet ettiğini bilgisine ulaşır ulaşmaz harekete geçti. Şüpheli şahıs İnegöl ilçesinde olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı.

Yüz nakliyle tanınmıştı, adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı

Emniyet, 'in yanı sıra eşi olan Esma Sert, Samet Sert ve İrfan Demir ile husumeti bulunan Mehmet Cömert isimli şahıslar da gözaltına alındı. Şahıslar İl Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından bugün Bilecik Adliye Sarayı götürüldü.

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