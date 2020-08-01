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Haberler Galeri Yüzde 75 olarak ölçüldü! Vatandaşlar sahile koştu

Yüzde 75 olarak ölçüldü! Vatandaşlar sahile koştu

'da, 'nın ikinci günü vatandaşlar plajlarda yoğunluğa neden oldu. Termometrelerin 34 dereceyi gösterdiği, nem oranının yüzde 75 ölçüldüğü Antalya'da, vatandaşlar Plajı'nda denize girerek serinlemeye çalıştı.

AA
Giriş Tarihi: 01.08.2020 13:54 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 13:55
Yüzde 75 olarak ölçüldü! Vatandaşlar sahile koştu

'da, 'nın ikinci günü vatandaşlar plajlarda yoğunluğa neden oldu. Cadde ve sokakların boş olduğu görülen kentte vatandaşlar, gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Yüzde 75 olarak ölçüldü! Vatandaşlar sahile koştu

Konyaaltı ve Lara Plajı'nda yoğunluk oluşturan vatandaşların çoğunluğunun maske takmadığı, zaman zaman da sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

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Yüzde 75 olarak ölçüldü! Vatandaşlar sahile koştu
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Yüzde 75 olarak ölçüldü! Vatandaşlar sahile koştu
Yüzde 75 olarak ölçüldü! Vatandaşlar sahile koştu
Yüzde 75 olarak ölçüldü! Vatandaşlar sahile koştu
Yüzde 75 olarak ölçüldü! Vatandaşlar sahile koştu
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