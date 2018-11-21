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'ta ocağında

Giriş Tarihi: 21.11.2018 07:40 Güncelleme Tarihi: 21.11.2018 07:42
Zonguldak'ta Maden ocağında patlama

'ın Kilimli ilçesinde ocağında meydana gelen sonucu 2 işçi yaralandı, mahsur kalan diğer 3 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Zonguldak'ta Maden ocağında patlama

İlçeye bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda özel bir ocağında henüz belirlenemeyen nedenle oldu. Patlamada yaralanan işçiler Evren Cinemre ve Adem Alibaş mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ocakta mahsur kalan maden işçileri Kenan Çavuş, Hasan Gençtürk ve Uğur Göktaş'ı kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

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Zonguldak'ta Maden ocağında patlama

Söz konusu ocağına gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Zonguldak'ta Maden ocağında patlama

KURTARILAN İKİ İŞÇİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Vücutlarında yanıklar oluşan ve ocaktan çıkartıldıktan sonra Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Evren Cinemre ve Adem Alibaş'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta Maden ocağında patlama

KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILDI, GAZDAN ETKİLENDİ

Arama kurtarma çalışmalarına katılan aynı ocağında çalışan bir işçi ise içeride gazdan etkilendi. Bu işçi de sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta Maden ocağında patlama

Öte yandan, bölgeye gelen Genel İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal ile İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça, kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Zonguldak'ta Maden ocağında patlama

Patlamayı öğrenen işçilerinin yakınlarının da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi almaya çalıştığı görüldü.

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