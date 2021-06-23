Salgının ekonomik açıdan etkilerini en az seviyeye indirebilmek adına 1100 TL sosyal yardım başvurusu yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen destek projesi ödemeleri için belirtilen şartları taşıyan vatandaşlar E Devlet başvuru ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştiriyor. Daha önce bilindiği üzere çeşitli aralıklarla başvuru ekranı açılırken halen başvurda bulunmamış ihtiyaç sahipleri "1100 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte E devlet ile 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama ekranı, başvuru şartları ve detayları…