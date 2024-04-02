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2024 belediye başkanları ne kadar maaş alacak? İşte kalem kalem yeni tablo
Giriş Tarihi: 02.04.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
14:05
2024 belediye başkanları ne kadar maaş alacak? İşte kalem kalem yeni tablo
31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sona erdi, Türkiye yerel yöneticilerini seçti. Seçilen belediye başkanları ve muhtarlar 5 yıl boyunca görev yapacak. Yerel seçimlerin ardından belediye başkanlarının ve muhtarlarının maaşları merak konusu oldu. "Yeni belediye başkanları ne kadar maaş alacak?" sorusu internette en çok araştırılan konular arasında yer aşıyor. İşte kalem kalem yeni maaş tablosu...