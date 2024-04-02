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Haberler Yaşam 2024 belediye başkanları ne kadar maaş alacak? İşte kalem kalem yeni tablo
Giriş Tarihi: 02.04.2024 14:03 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 14:05

2024 belediye başkanları ne kadar maaş alacak? İşte kalem kalem yeni tablo

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sona erdi, Türkiye yerel yöneticilerini seçti. Seçilen belediye başkanları ve muhtarlar 5 yıl boyunca görev yapacak. Yerel seçimlerin ardından belediye başkanlarının ve muhtarlarının maaşları merak konusu oldu. "Yeni belediye başkanları ne kadar maaş alacak?" sorusu internette en çok araştırılan konular arasında yer aşıyor. İşte kalem kalem yeni maaş tablosu...

2024 belediye başkanları ne kadar maaş alacak? İşte kalem kalem yeni tablo

"Yeni belediye başkanları ve muhtarlar ne kadar maaş alacak?" sorusu internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

2024 belediye başkanları ne kadar maaş alacak? İşte kalem kalem yeni tablo

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sona erdi, Türkiye yerel yöneticilerini seçti. Seçilen belediye başkanları ve muhtarlar 5 yıl boyunca görev yapacak.

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2024 belediye başkanları ne kadar maaş alacak? İşte kalem kalem yeni tablo

Yerel seçimlerin ardından belediye başkanlarının ve muhtarlarının maaşları merak konusu oldu.

2024 belediye başkanları ne kadar maaş alacak? İşte kalem kalem yeni tablo

"Yeni belediye başkanları ne kadar maaş alacak?" sorusu internette en çok araştırılan konular arasında yer aşıyor.

2024 belediye başkanları ne kadar maaş alacak? İşte kalem kalem yeni tablo

İşte Habertürk'te yer alan habere göre; kalem kalem yeni maaş tablosu...

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