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2024 listesi açıklandı, Türkiye'nin sıralaması değişti! İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri
Giriş Tarihi: 21.03.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
10:04
2024 listesi açıklandı, Türkiye'nin sıralaması değişti! İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesine Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. Birçok ülkeyi geride bırakan Türkiye, iki basamak birden yükseldi. İşte ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından açıklanan listenin detayları...