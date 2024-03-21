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Haberler Yaşam 2024 listesi açıklandı, Türkiye'nin sıralaması değişti! İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri
Giriş Tarihi: 21.03.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 10:04

2024 listesi açıklandı, Türkiye'nin sıralaması değişti! İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesine Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. Birçok ülkeyi geride bırakan Türkiye, iki basamak birden yükseldi. İşte ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından açıklanan listenin detayları...

2024 listesi açıklandı, Türkiye’nin sıralaması değişti! İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesine Türkiye damga vurdu. Sıralamada iki basamak birden yükselen Türkiye, birçok ülkeyi geride bıraktı. İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi...

2024 listesi açıklandı, Türkiye’nin sıralaması değişti! İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

80 – Libya

79 - Kongo

78 Bolivya

77 Çekya

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2024 listesi açıklandı, Türkiye’nin sıralaması değişti! İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

76 Danimarka

75 Ermenistan

74 Norveç

73 Portekiz

72 Macaristan

2024 listesi açıklandı, Türkiye’nin sıralaması değişti! İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

71 İsviçre

70 Gürcistan

69 Sırbistan

2024 listesi açıklandı, Türkiye’nin sıralaması değişti! İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

68 Dominik Cumhuriyeti

67 Malezya

66 Ekvador

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