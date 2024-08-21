Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 21.08.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 11:00

21 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları alış/satış rakamları, gram altın fiyatı ne, çeyrek altın kaç TL?

Haftaya rekorla başlayan altın piyasasındaki hareketlilik merakla takip ediliyor. Dün açıklanan Merkez Bankası faiz politikası kararından sonra altın grafiklerinin son durumu yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Piyasalarda giderek kuvvetlenen FED faiz indirimi beklentisi altın piyasasını da etkiliyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? İşte, 21 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış/satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

21 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları alış/satış rakamları, gram altın fiyatı ne, çeyrek altın kaç TL?

Küresel piyasalarda gözler bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmaya çevrilirken altın her gün yeni bir rekor kırmaya devam ediyor. Ülkemizde açıklanan Ağustos 2024 Merkez Bankası faiz kararından sonra altın alış/satış verilerinin durumu arama motorlarında sıkça araştırılmakta. Her gün kendi rekorunu kırmaya devam ederken 21 Ağustos 2024 altın grafikleri ne durumda, altın alış/satış fiyatları ne kadar, gram ve çeyrek altın kaç TL'den işlem görecek? İşte, konuya ilişkin detaylar…

21 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları alış/satış rakamları, gram altın fiyatı ne, çeyrek altın kaç TL?

ALTIN REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR
Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırıyor. 21 Ağustos 2024 tarihinde gram altın 2 bin 742 TL'ye çıktı. Çeyrek altın ise 4 bin 388 liraya yükseldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
21 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları alış/satış rakamları, gram altın fiyatı ne, çeyrek altın kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.742,0970
Satış: 2.742,5980


GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

21 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları alış/satış rakamları, gram altın fiyatı ne, çeyrek altın kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.388,1300
Satış: 4.484,9200


ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

21 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları alış/satış rakamları, gram altın fiyatı ne, çeyrek altın kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.748,42
Satış: 8.968,92


YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

SON DAKİKA