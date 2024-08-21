21 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları alış/satış rakamları, gram altın fiyatı ne, çeyrek altın kaç TL?

Küresel piyasalarda gözler bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmaya çevrilirken altın her gün yeni bir rekor kırmaya devam ediyor. Ülkemizde açıklanan Ağustos 2024 Merkez Bankası faiz kararından sonra altın alış/satış verilerinin durumu arama motorlarında sıkça araştırılmakta. Her gün kendi rekorunu kırmaya devam ederken 21 Ağustos 2024 altın grafikleri ne durumda, altın alış/satış fiyatları ne kadar, gram ve çeyrek altın kaç TL'den işlem görecek? İşte, konuya ilişkin detaylar…