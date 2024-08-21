Giriş Tarihi: 21.08.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
11:00
21 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları alış/satış rakamları, gram altın fiyatı ne, çeyrek altın kaç TL?
Haftaya rekorla başlayan altın piyasasındaki hareketlilik merakla takip ediliyor. Dün açıklanan Merkez Bankası faiz politikası kararından sonra altın grafiklerinin son durumu yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Piyasalarda giderek kuvvetlenen FED faiz indirimi beklentisi altın piyasasını da etkiliyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? İşte, 21 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış/satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...