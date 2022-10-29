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Haberler Yaşam 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları: En güzel, kısa, anlamlı, resimli Atatürk görselleri ile 29 Ekim mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 29.10.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 10:05

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları: En güzel, kısa, anlamlı, resimli Atatürk görselleri ile 29 Ekim mesajları ve sözleri

Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl 99. yıl dönümü kutlamaları başlarken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları paylaşılmaya başlandı. Ulu önder Atatürk görselleri ile en güzel, kısa, uzun, anlam dolu, resimli 29 Ekim mesajları ve sözleri bu noktada araştırılıyor. Bu özel ve anlamlı günü sevdiklerinizle paylaşmanız için Facebook, Whatsapp, Twitter'a özel 29 Ekim mesajlarını ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim'e özel sözlerini sizler için derledik. İşte 2022 yılına özel 29 Ekim kutlama mesajları, sözleri ve Atatürk görselleri…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları: En güzel, kısa, anlamlı, resimli Atatürk görselleri ile 29 Ekim mesajları ve sözleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızın 99. yılı kutlu olsun! Bundan tam 99 yıl önce bugün Cumhuriyet ilan edilmiştir. Geçmişten günümüze en güzel, kısa, uzun, anlamlı ve yeni 29 Ekim mesajları ile sevdiklerinin bu anlamlı gününü kutlamak isteyenler paylaşımlarına devam ediyor. Sosyal medya paylaşımlarında kullanmak üzere en güzel ve coşkulu 29 Ekim mesajlarını araştıran vatandaşlar, en güzel 29 Ekim mesajlarını bulmak istiyor. İşte 99. Yılına özel, en güzel ve resimli 29 Ekim mesajları ile Cumhuriyet Bayramı sözleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları: En güzel, kısa, anlamlı, resimli Atatürk görselleri ile 29 Ekim mesajları ve sözleri

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Yirmi dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.

Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz.

Benim nâçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları: En güzel, kısa, anlamlı, resimli Atatürk görselleri ile 29 Ekim mesajları ve sözleri

Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağı uğruna fedakârlıkla mücadele eden gazilerimizi minnetle yâd ediyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 99.yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları: En güzel, kısa, anlamlı, resimli Atatürk görselleri ile 29 Ekim mesajları ve sözleri

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 99.kuruluş yıl dönümünde, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahramanları rahmetle anıyorum. Milli mücadelede, ayrıca yakın veya uzak tarihimizde vatan ve millet için can vermiş aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları: En güzel, kısa, anlamlı, resimli Atatürk görselleri ile 29 Ekim mesajları ve sözleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıl dönümünde, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahramanları rahmetle anıyorum. Milli mücadelede, ayrıca yakın veya uzak tarihimizde vatan ve millet için can vermiş aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

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