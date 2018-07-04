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3 Gündür olan Salih'ten iyi haber geldi

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 04.07.2018 22:03 Güncelleme Tarihi: 04.07.2018 22:08
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3 Gündür olan Salih'ten iyi haber geldi
3 Gündür kayıp olan Salih'ten iyi haber geldi

'in ilçesine bağlı Güleçler köyünde 3 gün önce odun toplamak için gittiği ormanlık ve dağlık alanda kaybolan 15 yaşındaki zihinsel engelli Salih Oral'dan müjdeli haber geldi.

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3 Gündür olan Salih'ten iyi haber geldi
3 Gündür kayıp olan Salih'ten iyi haber geldi

Salih, köye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda kayalar arasında köylüler tarafından bulundu.

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3 Gündür olan Salih'ten iyi haber geldi
3 Gündür kayıp olan Salih'ten iyi haber geldi

Aç, sussuz ve bitkin haldeki Salih için köylüler jandarmaya haber verdi.

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3 Gündür olan Salih'ten iyi haber geldi
3 Gündür kayıp olan Salih'ten iyi haber geldi

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, buradaki ilk müdahaleden sonra Salih Oral'ı, Devlet Hastanesi'ne götürdü.

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3 Gündür olan Salih'ten iyi haber geldi
3 Gündür kayıp olan Salih'ten iyi haber geldi

Salih'in gerekli tedavileri yapıldıktan sonra ailesine teslim edileceği belirtildi.

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3 Gündür olan Salih'ten iyi haber geldi
3 Gündür kayıp olan Salih'ten iyi haber geldi

Türkiye'yi sarsan çocuklardan gelen kötü haberler hepimizin yüreğini burkmuştu.

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3 Gündür olan Salih'ten iyi haber geldi
3 Gündür kayıp olan Salih'ten iyi haber geldi

Bu kadar acı haberin üzerine iyi haberler de geliyor.

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