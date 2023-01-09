3500, 4000, 4500, 5000 ve 6000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Yılın son 6 ayına ait enflasyon verileri ve refah payı ile emekli maaşı zam oranı yüzde 30 olarak belirlendi. Böylece 2023 yılının Temmuz ayına kadar geçerli olacak zamlı emekli maaşı tablosu da ortaya çıktı. Bu noktada SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Peki, 3500, 4000, 4500, 5000 ve 6000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, 2023 Emekli zammı sonrası SSK ve Bağkur emekli maaşları son durum…