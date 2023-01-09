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Haberler Yaşam Emekli maaşı 3500, 4000, 4500, 5000 ve 6000 TL olanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2023 SSK Bağkur emekli zammı sonrası en düşük ve en yüksek emekli maaşı tablosu
Giriş Tarihi: 09.01.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 10:01

Emekli maaşı 3500, 4000, 4500, 5000 ve 6000 TL olanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2023 SSK Bağkur emekli zammı sonrası en düşük ve en yüksek emekli maaşı tablosu

Emekli zammı 2023 Ocak-Temmuz dönemi için belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamlarına göre emekli zam oranı yüzde 15,39 olarak hesaplandı. Refah payı ile yüzde 25'i bulan bu oran, Başkan Erdoğan'ın kararıyla yüzde 30'a yükseltildi. Böylece 2023 Ocak zammı ile emekli maaşı zammı tablosu belli oldu. Bu noktada zamlı maaşlarını almak için geri sayıma geçen milyonlarca emekli, ''3500, 4000, 4500, 5000 ve 6000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 Emekli zammı sonrası SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşları…

Emekli maaşı 3500, 4000, 4500, 5000 ve 6000 TL olanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2023 SSK Bağkur emekli zammı sonrası en düşük ve en yüksek emekli maaşı tablosu

3500, 4000, 4500, 5000 ve 6000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Yılın son 6 ayına ait enflasyon verileri ve refah payı ile emekli maaşı zam oranı yüzde 30 olarak belirlendi. Böylece 2023 yılının Temmuz ayına kadar geçerli olacak zamlı emekli maaşı tablosu da ortaya çıktı. Bu noktada SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Peki, 3500, 4000, 4500, 5000 ve 6000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, 2023 Emekli zammı sonrası SSK ve Bağkur emekli maaşları son durum…

Emekli maaşı 3500, 4000, 4500, 5000 ve 6000 TL olanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2023 SSK Bağkur emekli zammı sonrası en düşük ve en yüksek emekli maaşı tablosu

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

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Emekli maaşı 3500, 4000, 4500, 5000 ve 6000 TL olanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2023 SSK Bağkur emekli zammı sonrası en düşük ve en yüksek emekli maaşı tablosu

EMEKLİYE YÜZDE 15,39

6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oldu.

Yüzde 15,39 olarak hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için açıklamada bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zam oranını yüzde 25 olarak duyurmuştu.

Emekli maaşı 3500, 4000, 4500, 5000 ve 6000 TL olanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2023 SSK Bağkur emekli zammı sonrası en düşük ve en yüksek emekli maaşı tablosu

Emekli ve memur maaşı zam oranı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir kez daha artırıldı.

Geçtiğimiz hafta AK Parti Grup Toplantısı'nda beklentileri göz önüne alarak bir fedakarlık daha yapıldığını söyleyen Başkan Erdoğan, emekli ve memur maaşı zam oranının yüzde 30'a yükseltildiğini bildirdi.

Emekli maaşı 3500, 4000, 4500, 5000 ve 6000 TL olanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2023 SSK Bağkur emekli zammı sonrası en düşük ve en yüksek emekli maaşı tablosu

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?

En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL'ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL'ye çıkartıldı.

2023 Ocak zammı ve refah payı sonrası en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL oldu.

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