Emekli zammı 2023 Ocak-Temmuz dönemi için belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamlarına göre emekli zam oranı yüzde 15,39 olarak hesaplandı. Refah payı ile yüzde 25'i bulan bu oran, Başkan Erdoğan'ın kararıyla yüzde 30'a yükseltildi. Böylece 2023 Ocak zammı ile emekli maaşı zammı tablosu belli oldu. Bu noktada zamlı maaşlarını almak için geri sayıma geçen milyonlarca emekli, ''3500, 4000, 4500, 5000 ve 6000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 Emekli zammı sonrası SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşları…