40 yıl mağarada yaşayan adam öldü: Hayat hikayesi şaşırttı

İSKENDER GÜNDÜZ KİMDİR?

Akyar kırsal mahallesinin çevre köylerinde efsane haline gelen İskender Gündüz'ün hayatı ise esrarını koruyor. Geçmişi ile ilgili hiçbir zaman bilgi vermeyen İskender Gündüz için çevrede yaşayan köylüler değişik rivayetlerde bulunuyorlar. Civar köylerde yaşayan vatandaşlar, İskender Gündüz'ün İzmir Karşıyaka Koleji'nden mezun olduğunu, üniversitede İngilizce ve Fransızca bölümünü bitirdiğini ve iki dili de konuştuğunu ileri sürüyorlar.

