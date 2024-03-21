Video Yaşam 35 yıl mağarada yaşayan 'İskender Aga' hayatını kaybetti | Video
35 yıl mağarada yaşayan 'İskender Aga' hayatını kaybetti | Video

35 yıl mağarada yaşayan 'İskender Aga' hayatını kaybetti | Video

21.03.2024 | 16:43

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Akyar kırsal mahallesinde 35 yılını mağarada, 15 yılını da dağda bir barakada geçiren İskender Gündüz, hayatını kaybetti. Şehirde ve köyde yaşamayı reddederek yıllar önce dağda kendisine bir hayat kuran İskender Gündüz, insanlardan uzak yaşantısını kendisinin seçtiğini söyleyerek gelen tüm medeniyet tekliflerini reddetmişti. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen, hayatının bir bölümünü ise Belçika'da geçiren Gündüz, bugün düzenlenen tören ile toprağa verildi.

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Balıkesir'de 'İskender Aga' olarak bilinen İskender Gündüz, hayatını kaybetti. Kendisine erzak getiren bir vatandaş tarafından cenazesi bulunan İskender Gündüz'ün 80 yaşına yakın olduğu iddia edildi. İhlas Haber Ajansı'nın yıllar önce bir kaç kez dağda ziyaret ettiği İskender Gündüz, düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

İSKENDER GÜNDÜZ EFSANESİ
Akyar kırsal mahallesinin çevre köylerinde İskender Gündüz'ün yaşam sırları esrarını koruyor. Geçmişi ile ilgili hiçbir zaman bilgi vermeyen İskender Gündüz için çevrede yaşayan köylüler değişik rivayetlerde bulunuyorlar. Civar köylerde yaşayan vatandaşlar İskender Gündüz'ün İzmir Karşıyaka Koleji'nden mezun olduğunu, üniversitede İngilizce ve Fransızca bölümünü bitirdiğini ve 2 dili birden konuştuğunu ileri sürüyorlar. Geçmişiyle ilgili vatandaşlar ayrıca İskender Gündüz'ün uzun yıllar Belçika'da babası, eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşadığını, annesinin ölümünden kendisini sorumlu tutarak köyündeki dağa yerleştiğini belirtiyorlar. Vatandaşların berber getirmesine rağmen traş olmayı reddeden, banyo yapıp rahatlamasını isteyenlerin 'Hamama götürelim' teklifini ise 'banyodan sonra üşürüm' diyerek istemeyen İskender Gündüz, bir dönem tüm Türkiye'nin de dikkatini çekmişti.
İskender Gündüz, Bigadiç'e bağlı Akyar köyüne defnedildi.
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