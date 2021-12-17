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Haberler Yaşam 4250 TL'lik Asgari ücrete AGİ dahil mi, içinde mi? 2022 Yeni Asgari ücret + AGİ evli, çocuklu ve bekarlar için nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 17.12.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 09:38

4250 TL'lik Asgari ücrete AGİ dahil mi, içinde mi? 2022 Yeni Asgari ücret + AGİ evli, çocuklu ve bekarlar için nasıl hesaplanır?

Ocak ayına yaklaşırken gündemde 2022 AGİ ücretleri yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından açıklanan rakamlardan sonra Asgari Geçim İndirimi hesaplama araştırmaları da hız kazanacak. Bilindiği üzere Asgari Geçim İndirimi ile eşi çalışmayan çocuklu bir çalışanın alacağı ücret bir olmuyor. Öte yandan yeni zam oranı açıklanır açıklanmaz vatandaşlar her yıl olduğu gibi "Asgari ücrete AGİ dahil mi?" sorusuna yanıt arayacak. Peki, Asgari ücrete AGİ dahil mi, nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

Asgari ücret 4250 TL’ye AGİ dahil mi, içinde mi? 2022 Yeni Asgari ücret + AGİ evli, çocuklu ve bekarlar için nasıl hesaplanır?

Asgari ücrete AGİ dahil mi? Sorusu son dönemde gündemde yer alan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi 2022 zammı için meraklı bekleyiş sürüyor. Bilindiği üzere evli, çocuklu ve bekar AGİ ücretleri farklılık gösteriyor. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışanın bulunduğu Türkiye'de yapılacak zam miktarı ile ilgili Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son toplantısı bekleniyor. Peki Asgari ücrete AGİ dahil mi? 2022 Asgari ücret zam oranına göre AGİ hesaplama nasıl yapılır?

Asgari ücret 4250 TL’ye AGİ dahil mi, içinde mi? 2022 Yeni Asgari ücret + AGİ evli, çocuklu ve bekarlar için nasıl hesaplanır?

Asgari ücret tutarına bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin AGİ tutarı eklidir.

AGİ NE KADAR? ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2022AGİ ZAMMI EVLİ, BEKAR, ÇOCUKLU İÇİN NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan zamla beraber yeni asgari ücretin AGİ Dahil 4 bin 250 TL olduğunu duyurdu.

AGİ NE KADAR? 2022

2021 yılı bekar AGİ ücreti 268,31 TL, evli ve eşi çalışmayan için 321,98 TL. Yeni yıl asgari ücret zammı ise bekleniyor.

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Asgari ücret 4250 TL’ye AGİ dahil mi, içinde mi? 2022 Yeni Asgari ücret + AGİ evli, çocuklu ve bekarlar için nasıl hesaplanır?

AGİ TABLOSU 2021

2021 yılında uygulanan AGİ ücretleri ise şu şekilde;

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Asgari ücret 4250 TL’ye AGİ dahil mi, içinde mi? 2022 Yeni Asgari ücret + AGİ evli, çocuklu ve bekarlar için nasıl hesaplanır?

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

Asgari ücret 4250 TL’ye AGİ dahil mi, içinde mi? 2022 Yeni Asgari ücret + AGİ evli, çocuklu ve bekarlar için nasıl hesaplanır?

AGİ NEDİR? (ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ)
Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. AGİ, kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.

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