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Haberler Yaşam Acemi sürücü, kaldırımdaki baba ile kızını ezdi! Dehşet anlarını böyle anlattı: Ölüsünü arıyordum
Giriş Tarihi: 19.11.2022 19:42 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 19:53

Acemi sürücü, kaldırımdaki baba ile kızını ezdi! Dehşet anlarını böyle anlattı: Ölüsünü arıyordum

İstanbul Üsküdar'da özel bir araçla direksiyon eğitimi alan sürücü karşısında İETT otobüsünü görünce bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda işyerinin tentesini indiren Orhan Demir ve 6 yaşındaki kızına çarpıp yaraladı. Baba Demir, yaşadığı dehşet anları anlattı...

MUSTAFA KAYA
DHA
Acemi sürücü, kaldırımdaki baba ile kızını ezdi! Dehşet anlarını böyle anlattı: Ölüsünü arıyordum

Kaza 15 Kasım Salı günü saat 15.00 sıralarında Küplüce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre özel bir araçla direksiyon eğitimi alan kişi ara sokaktan çıktığı sırada İETT otobüsünü görünce panikleyerek gaza bastı.

Acemi sürücü, kaldırımdaki baba ile kızını ezdi! Dehşet anlarını böyle anlattı: Ölüsünü arıyordum

Direksiyon hakimiyetini kaybeden acemi sürücü, işyerini önündeki kaldırımda işyerlerinin tentesini indiren baba ve kızına çarptı.

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Acemi sürücü, kaldırımdaki baba ile kızını ezdi! Dehşet anlarını böyle anlattı: Ölüsünü arıyordum

Kazada baba Orhan Demir ve 6 yaşındaki kızı yaralandı.

Acemi sürücü, kaldırımdaki baba ile kızına çarptı

Acemi sürücü, kaldırımdaki baba ile kızını ezdi! Dehşet anlarını böyle anlattı: Ölüsünü arıyordum

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Acemi sürücü, kaldırımdaki baba ile kızını ezdi! Dehşet anlarını böyle anlattı: Ölüsünü arıyordum

İlk müdahaleyi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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