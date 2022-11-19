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Acemi sürücü, kaldırımdaki baba ile kızını ezdi! Dehşet anlarını böyle anlattı: Ölüsünü arıyordum
Giriş Tarihi: 19.11.2022 19:42
Güncelleme Tarihi: 19.11.2022
19:53
Acemi sürücü, kaldırımdaki baba ile kızını ezdi! Dehşet anlarını böyle anlattı: Ölüsünü arıyordum
İstanbul Üsküdar'da özel bir araçla direksiyon eğitimi alan sürücü karşısında İETT otobüsünü görünce bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda işyerinin tentesini indiren Orhan Demir ve 6 yaşındaki kızına çarpıp yaraladı. Baba Demir, yaşadığı dehşet anları anlattı...