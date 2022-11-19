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OTOMATİK OYNAT
04:36
Acemi sürücü, kaldırımdaki baba ile kızına çarptı 19.11.2022 | 19:22
01:51
İstanbul’da metro arızası nedeniyle yolcular tahliye edildi | Video 19.11.2022 | 16:54
01:51
06:42
Sadabad eski güzel günlerine dönüyor | Video 19.11.2022 | 16:06
01:26
Siverek'te kaza: 1 ölü, 4 yaralı | Video 19.11.2022 | 16:14
00:57
Tekirdağ'da tefecilik ve yağma operasyonu: 10 gözaltı | Video 19.11.2022 | 14:44
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Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu | Video 11.11.2022 | 12:01
00:32
Başakşehir'de kuryeyi hastanelik eden dayak kamerada | Video 19.11.2022 | 14:49
01:20
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02:55
Sokak ortasında eşini öldüren eski polis adliyeye sevk edildi | Video 19.11.2022 | 14:55
01:33
İstiklal Caddesi'nde yaralanan Almeda ve annesinden mesaj var | Video 19.11.2022 | 14:37
00:44
Sarıyer'deki kargo dolandırıcıları yakalandı | Video 19.11.2022 | 14:11
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Bina sakinlerinin yakaladığı hırsız polisi beklerken böyle kaçtı | Video 19.11.2022 | 13:43
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2 dakikada 5 cep telefonu çaldı, o anlar kamerada | Video 19.11.2022 | 12:05
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Beyoğlu'nda hırsızlar kaçtı polis kovaladı! O anlar kamerada | Video 19.11.2022 | 09:49
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Kuzalan Tabiat Parkı’nda mest eden sonbahar manzarası | Video 19.11.2022 | 09:49
İstanbul Üsküdar’da özel bir araçla direksiyon eğitimi alan sürücü karşısında İETT otobüsünü görünce bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda işyerinin tentesini indiren Orhan Demir ve 6 yaşındaki kızına çarptı, Baba ve kız yaralandı.