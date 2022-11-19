Acemi sürücü, kaldırımdaki baba ile kızına çarptı

İstanbul Üsküdar’da özel bir araçla direksiyon eğitimi alan sürücü karşısında İETT otobüsünü görünce bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda işyerinin tentesini indiren Orhan Demir ve 6 yaşındaki kızına çarptı, Baba ve kız yaralandı.