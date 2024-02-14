Haberler
Yaşam
Acı görüntü: Önce Berkay sonra Hasan öldü! Daha 16 yaşındaydılar...
Giriş Tarihi: 14.02.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
11:17
Acı görüntü: Önce Berkay sonra Hasan öldü! Daha 16 yaşındaydılar...
Yürekleri yakan olay Tokat'ta meydana geldi. Yaya geçinden yolun karşısına geçerken otomobilin motosiklete çarptığı kazada yaralanan Hasan Ertekin (16), dün akşam hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi alan yakınları sinir krizleri geçirdi. Kazada motosiklet sürücüsü Berkay Polat (16) da hayatını kaybetmişti.