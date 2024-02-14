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Haberler Yaşam Acı görüntü: Önce Berkay sonra Hasan öldü! Daha 16 yaşındaydılar...
Giriş Tarihi: 14.02.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 11:17

Acı görüntü: Önce Berkay sonra Hasan öldü! Daha 16 yaşındaydılar...

Yürekleri yakan olay Tokat'ta meydana geldi. Yaya geçinden yolun karşısına geçerken otomobilin motosiklete çarptığı kazada yaralanan Hasan Ertekin (16), dün akşam hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi alan yakınları sinir krizleri geçirdi. Kazada motosiklet sürücüsü Berkay Polat (16) da hayatını kaybetmişti.

DHA
Acı görüntü: Önce Berkay sonra Hasan öldü! Daha 16 yaşındaydılar...

Korkunç kaza 4 gün önce Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda yaşandı...

Acı görüntü: Önce Berkay sonra Hasan öldü! Daha 16 yaşındaydılar...

Berkay Polat, motosikletine yakıt aldı. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştı. Ancak bu sırada Eray Tezen yönetimindeki 60 FK 559 plakalı otomobil motosiklete çarptı.

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Acı görüntü: Önce Berkay sonra Hasan öldü! Daha 16 yaşındaydılar...

Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü Berkay Polat ve arkasındaki Hasan Ertekin, yola savruldu.

Tokat'ta 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüsü güvenlik kamerasında | Video

Acı görüntü: Önce Berkay sonra Hasan öldü! Daha 16 yaşındaydılar...

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acı görüntü: Önce Berkay sonra Hasan öldü! Daha 16 yaşındaydılar...

ÖNCE BERKAY, SONRA HASAN ÖLDÜ
Berkay Polat, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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