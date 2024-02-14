Tokat'ta 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüsü güvenlik kamerasında | Video
TOKAT'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise ağır yaralandığı kaza anı bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
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