Tokat'ta 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüsü güvenlik kamerasında | Video 14.02.2024 | 10:39 TOKAT'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise ağır yaralandığı kaza anı bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 10 Şubat'ta kent merkezindeki Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Berkay Polat (16) yönetimindeki motosiklet, yakıt aldıktan sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Motosiklete, Eray Tezen yönetimindeki 60 FK 559 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Berkay Polat ve arkasında bulunan Hasan Ertekin (17), yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören Berkay Polat dün öğle saatlerinde yaşamını yitirirdi.Kaza anı Tokat?ta bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca da görüntülendi. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı ve bu esnada otomobilin motosiklete çarptığı görüldü.