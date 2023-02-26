Aleyna Nur Gökçe’nin ölümüne sebep olmuştu! O sürücü için istenen ceza açıklandı!

Kazadan sonra yakalanan sürücü, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Genç kızın yakınları, alkolü olmasına, 5 ay önce yine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulmasına rağmen Hükümdar'ın adli kontrolle serbest kalması kararına tepki gösterdi.