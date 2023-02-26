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Haberler Yaşam Aleyna Nur Gökçe’nin ölümüne sebep olmuştu! O sürücü için istenen ceza açıklandı!
Giriş Tarihi: 26.02.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 10:32

Aleyna Nur Gökçe’nin ölümüne sebep olmuştu! O sürücü için istenen ceza açıklandı!

Yürekleri yakan olay geçtiğimiz yıl İstanbul Esenyurt'ta yaşanmıştı. Sezer Hükümdar, evine yürüyen Aleyna Nur Gökçe'ye çarptı. 21 yaşındaki talihsiz genç kız, kazadan 18 gün sonra hayata gözlerini kapadı. Daha önce de bir kişinin ölümüne neden olan sürücü hakkında istenen ceza ise açıklandı. İşte davanın detayları...

Aleyna Nur Gökçe’nin ölümüne sebep olmuştu! O sürücü için istenen ceza açıklandı!

Aleyna Nur Gökçe ömrünün baharındaydı. Onu hayattan koparan sürücü için istenen ceza açıklandı. Acı olay 8 Kasım 2022'de İstanbul Esenyurt'ta yaşandı.

Aleyna Nur Gökçe’nin ölümüne sebep olmuştu! O sürücü için istenen ceza açıklandı!

Saat 20.30 sıralarında metrobüsten indikten sonra evine dönmek için yürüyen Aleyna Nur Gökçe'ye, Beylikdüzü yönüne hızla giden Sezer Hükümdar yönetimindeki otomobil çarptı.

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Aleyna Nur Gökçe’nin ölümüne sebep olmuştu! O sürücü için istenen ceza açıklandı!

Araç ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralanan Gökçe, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökçe, yoğun bakımda 18 gün tedavi edildikten sonra kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

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Aleyna Nur Gökçe’nin ölümüne sebep olmuştu! O sürücü için istenen ceza açıklandı!

Kazadan sonra yakalanan sürücü, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Genç kızın yakınları, alkolü olmasına, 5 ay önce yine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulmasına rağmen Hükümdar'ın adli kontrolle serbest kalması kararına tepki gösterdi.

Aleyna Nur Gökçe’nin ölümüne sebep olmuştu! O sürücü için istenen ceza açıklandı!

Ailenin avukatı Osman Yeşil, Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şüphelinin tutuksuz yargılanma kararına itiraz etti. Savcılığa yapılan başvurunun ardından Sulh Ceza Hakimliği, Sezer Hükümdar için tutuklama kararı verdi. Karar üzerine Hükümdar, Büyükçekmece Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi'ne avukatı ile giderek teslim olduktan sonra cezaevine konuldu.

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