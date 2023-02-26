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Aleyna Nur Gökçe’nin ölümüne sebep olmuştu! O sürücü için istenen ceza açıklandı!
Giriş Tarihi: 26.02.2023 10:01
Güncelleme Tarihi: 26.02.2023
10:32
Aleyna Nur Gökçe’nin ölümüne sebep olmuştu! O sürücü için istenen ceza açıklandı!
Yürekleri yakan olay geçtiğimiz yıl İstanbul Esenyurt'ta yaşanmıştı. Sezer Hükümdar, evine yürüyen Aleyna Nur Gökçe'ye çarptı. 21 yaşındaki talihsiz genç kız, kazadan 18 gün sonra hayata gözlerini kapadı. Daha önce de bir kişinin ölümüne neden olan sürücü hakkında istenen ceza ise açıklandı. İşte davanın detayları...