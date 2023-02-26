Aleyna'ya çarparak ölümüne neden olan sürücüye 10 yıla kadar hapis istemi | Video

Esenyurt'ta metrobüsten inerek evine doğru yürüyen Aleyna Nur Gökçe'ye (21) otomobiliyle çarpan sürücü Sezer Hükümdar (35) hakkında 'Olası kast ile kasten adam öldürme' suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kaza sonrası serbest bırakılan Sezer Hükümdar, itiraz üzerine yakalanarak tutuklanmıştı. 5 ay önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konan Hükümdar'ın 10 Mart 2008 tarihinde Avcılar'da 66 yaşındaki Satı Yılmaz'a çarparak ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı.