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Almanya Talip G.’yi konuşuyor: İşte Güngören'den Hamburg'a uzanan 103 milyon dolarlık vurgunun hikayesi!
Giriş Tarihi: 08.04.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
12:59
Almanya Talip G.’yi konuşuyor: İşte Güngören'den Hamburg'a uzanan 103 milyon dolarlık vurgunun hikayesi!
Alman polisi, bir otomobil parçalarının yer aldığı depoya yaptığı baskında, sahte 130 milyon dolara ulaştı. O deponun Türk vatandaşı Talip G.'ye ait olduğu anlaşıldı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan sahte dolar kralının planı karşısında Alman polisi bile şaştı kaldı: Paralar Güngören'den sevk edilmiş!