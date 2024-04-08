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Haberler Yaşam Almanya Talip G.’yi konuşuyor: İşte Güngören'den Hamburg'a uzanan 103 milyon dolarlık vurgunun hikayesi!
Giriş Tarihi: 08.04.2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 12:59

Almanya Talip G.’yi konuşuyor: İşte Güngören'den Hamburg'a uzanan 103 milyon dolarlık vurgunun hikayesi!

Alman polisi, bir otomobil parçalarının yer aldığı depoya yaptığı baskında, sahte 130 milyon dolara ulaştı. O deponun Türk vatandaşı Talip G.'ye ait olduğu anlaşıldı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan sahte dolar kralının planı karşısında Alman polisi bile şaştı kaldı: Paralar Güngören'den sevk edilmiş!

Ümit Erkan DEMİRCAN
Almanya Talip G.’yi konuşuyor: İşte Güngören’den Hamburg’a uzanan 103 milyon dolarlık vurgunun hikayesi!

Almanya'da Kiel Kriminal Soruşturma Dairesi, Jübek (Schleswig-Flensburg bölgesi) ve Hamburg'da otomobil parçaları ihraç eden bir şirketi sahte para sevkiyatı konusunda takibe aldı. Geçtiğimiz günlerde ihracat firmasına ait 100 dönümlük içerisinde küçük atölyelerin ve 20 binanın bulunduğu depoya bir tırın giriş yaptığı duyumunu alan ekipler, depoya baskın yapıldı.

Almanya Talip G.’yi konuşuyor: İşte Güngören’den Hamburg’a uzanan 103 milyon dolarlık vurgunun hikayesi!

Depoda yapılan aramada, 4 palette toplam 165 kutuya yerleştirilmiş 103 milyon sahte ABD dolarına rastlandı. Deponun ve şirketin sahibi ise Kocaeli Üniversitesi Makina Mühendisliği mezunu Talip G. çıktı. Alman polisinin her yerde aradığı Talip G.'nin Türkiye'de olduğu iddiası ortaya atıldı. Talip G. hakkında yakalama kararı çıkartılırken dünyanın konuştuğu sahte para skandalıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

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Almanya Talip G.’yi konuşuyor: İşte Güngören’den Hamburg’a uzanan 103 milyon dolarlık vurgunun hikayesi!

PARALAR GÜNGÖREN'DEN YÜKLENDİ

İddiaya göre İstanbul Güngören'de uluslararası taşımacılık hizmeti veren bir kargo şirketi, 2023 Haziran ayında ancak büyüteçle bakıldığında sahte olduğu anlaşılabilen ve genellikle filmlerde ya da tiyatrolarda kullanılan "prop copy" ya da "film parası" olarak kullanılan bir tır dolusu sahte parayı Amerika'daki alışveriş sitelerinde satılacağını belirterek Almanya'ya yolladı. Paraların sahte olduğunun belirtilmesi nedeniyle gümrük kontrollerinde sorun yaşanmadı.

Almanya Talip G.’yi konuşuyor: İşte Güngören’den Hamburg’a uzanan 103 milyon dolarlık vurgunun hikayesi!

İŞ ADAMININ DEPOLARINA GETİRİLDİ

165 koliden oluşan yaklaşık sahte 300 milyon Amerikan doları, iş adamı Talip G.'ye ait 100 dönümlük içerisinde küçük atölyelerin ve 20 binanın bulunduğu depoya bırakıldı. Güngören'de hizmet veren şirketle yapılan anlaşma gereği Amerika'ya sevkiyatlar Talip G'ye ait lojistik firması üzerinden kendi adıyla yapılacaktı.

Almanya Talip G.’yi konuşuyor: İşte Güngören’den Hamburg’a uzanan 103 milyon dolarlık vurgunun hikayesi!

ALICI BİR TÜRK

İddiaya göre ilk sevkiyat, 23 Haziran tarihinde Amerika'nın Memphis şehrinde bulunan Amazon depolarına yapıldı. 100 dolarlık banknotlar halinde toplam 66 kilo ağırlığındaki 3 koli, Türk asıllı Doğan Y.'ye yollandı.

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