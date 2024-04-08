Almanya Talip G.’yi konuşuyor: İşte Güngören’den Hamburg’a uzanan 103 milyon dolarlık vurgunun hikayesi!

PARALAR GÜNGÖREN'DEN YÜKLENDİ

İddiaya göre İstanbul Güngören'de uluslararası taşımacılık hizmeti veren bir kargo şirketi, 2023 Haziran ayında ancak büyüteçle bakıldığında sahte olduğu anlaşılabilen ve genellikle filmlerde ya da tiyatrolarda kullanılan "prop copy" ya da "film parası" olarak kullanılan bir tır dolusu sahte parayı Amerika'daki alışveriş sitelerinde satılacağını belirterek Almanya'ya yolladı. Paraların sahte olduğunun belirtilmesi nedeniyle gümrük kontrollerinde sorun yaşanmadı.