Alper Gezeravcı’nın dünyaya dönüş yolculuğu başlıyor! Gözler o saate çevrildi

SAATİ BELLİ OLDU

SpaceX şirketi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Ax-3 ekibinin bugün hava koşullarına bağlı olarak TSİ 17.05'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmasının hedeflediği açıklandı.