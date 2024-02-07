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Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüş yolculuğu başlıyor! Gözler o saate çevrildi
Giriş Tarihi: 07.02.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
15:26
Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüş yolculuğu başlıyor! Gözler o saate çevrildi
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve beraberindeki ekibi astronotların dünyaya dönüş yolculuğu başlıyor. SpaceX'ten yapılan açıklamada, astronotların, TSİ 17.05'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmasının hedeflendiği açıklandı. Yolculuğun yaklaşık 36 saat sürmesi bekleniyor.