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Haberler Yaşam Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüş yolculuğu başlıyor! Gözler o saate çevrildi
Giriş Tarihi: 07.02.2024 15:26 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 15:26

Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüş yolculuğu başlıyor! Gözler o saate çevrildi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve beraberindeki ekibi astronotların dünyaya dönüş yolculuğu başlıyor. SpaceX'ten yapılan açıklamada, astronotların, TSİ 17.05'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmasının hedeflendiği açıklandı. Yolculuğun yaklaşık 36 saat sürmesi bekleniyor.

Alper Gezeravcı’nın dünyaya dönüş yolculuğu başlıyor! Gözler o saate çevrildi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronatların bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin dünyaya dönüş yolculuğu başlıyor.

Alper Gezeravcı’nın dünyaya dönüş yolculuğu başlıyor! Gözler o saate çevrildi

SAATİ BELLİ OLDU

SpaceX şirketi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Ax-3 ekibinin bugün hava koşullarına bağlı olarak TSİ 17.05'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmasının hedeflediği açıklandı.

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Alper Gezeravcı’nın dünyaya dönüş yolculuğu başlıyor! Gözler o saate çevrildi

YOLCULUK 36 SAAT SÜRECEK

SpaceX şirketi, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti.

Alper Gezeravcı’nın dünyaya dönüş yolculuğu başlıyor! Gözler o saate çevrildi

Gezeravcı'nın 36 saat sürmesi beklenen yolculuğun ardından cuma günü saat 05.05'de dünyaya dönmesi planlanıyor.

Alper Gezeravcı’nın dünyaya dönüş yolculuğu başlıyor! Gözler o saate çevrildi

İKİ KEZ ERTELENMİŞTİ

ISS'ten 2 Şubat'ta ayrılması beklenen Ax-3 ekibinin dönüşü, Florida kıyılarındaki olumsuz hava şartları nedeniyle önce 5 Şubat Pazartesi'ye, daha sonra ise 6 Şubat Salı'ya ertelenmişti.

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