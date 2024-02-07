Alper Gezeravcı’nın eve dönüş yolculuğu başlıyor! Uzay İstasyonu'ndan 17.05'te ayrılması bekleniyor | Video
Yeryüzüne dönüşü üç kere ertelenen Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu bugün başlıyor. SpaceX'ten yapılan açıklamaya göre, Gezeravcı ve beraberindeki astronotları taşıyan Dragon kapsülü, Türkiye saati ile 17.05'te Uzay İstasyonu'ndan ayrılacak..
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:40
Polislerden kaçarken ekip otosuna çarptı! O anlar kamerada | Video 07.02.2024 | 16:19
01:21
03:30
01:42
Polisten şafak vakti DEAŞ'a operasyon: 1 gözaltı | Video 07.02.2024 | 15:22
02:27
01:34
Arkadaşının evine pencereden girdi, 60 bin lirasını çaldı | Video 07.02.2024 | 15:16
03:35
Boşanmak isteyen eşinin evini ikinci kez taşladı! O anlar kamerada | Video 07.02.2024 | 14:42
00:35
Rize’de çığ düşme böyle görüntülendi | Video 07.02.2024 | 15:02
01:06
55 milyon liralık dolandırıcılığa operasyon kamerada | Video 07.02.2024 | 14:31
00:21
18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video 07.02.2024 | 14:41
01:25
03:35
Esenyurt’ta boşanmak isteyen eşinin evini ikinci kez taşladı | Video 07.02.2024 | 14:31
08:33
00:57
Kadıköy'de 250 bin TL'lik motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 07.02.2024 | 13:12
00:19
Kartal’da uyuşturucu taşıyan motokurye, sevkiyat esnasında yakalandı | Video 07.02.2024 | 13:59
01:09
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 kilo 300 gram kokain ele geçirildi | Video 07.02.2024 | 13:54
00:22
01:14
00:47
02:29
Artvin'de selin hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı | Video 07.02.2024 | 12:13