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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 15 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? CANLI ALTIN GRAFİK
Giriş Tarihi: 15.05.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 09:27

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 15 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? CANLI ALTIN GRAFİK

Altın fiyatları canlı takip ekranı haftanın son gününde de ziyaretçilerini çekmeye başladı. 15 Mayıs 2022 cumhuriyet, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu soruları, altına yatırım ya da birikim yapacakların gündemindeki yerini aldı. Geçen haftada ABD enflasyon verisi ve FED faiz kararı gibi önemli ivmelerin yaşandığı altın fiyatları grafik tablosu inişli çıkışlı seyrediyor. Bugün sabah saatleri itibarıyla çeyrek altın fiyatı 1.511 liradan satış işlemi görüyor. Peki, bugün altının gram fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan anlık ve canlı altın fiyatları son dakika verileri…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 15 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? CANLI ALTIN GRAFİK

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu haftanın son gününde de sorulmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde dünya ve Türkiye genelinde yaşanan diplomatik gelişmelerle etkilenen altın fiyatları grafiği ile 15 Mayıs 2022 cumhuriyet, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu soruları yanıt arıyor. Altın fiyatları canlı takip ile piyasa verileri vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte anlık rakamlarla altının gram fiyatı ve güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 15 MAYIS

Canlı altın fiyatları son dakika verileri sabah saatlerinden itibaren paylaşılıyor. Yatırım ya da birikim yapacaklar grafiği anlık olarak takip ediyor. İşte 15 Mayıs altın fiyatları son dakika…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 15 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? CANLI ALTIN GRAFİK

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 833 TL

SATIŞ: 860 TL

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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 15 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? CANLI ALTIN GRAFİK

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 5.969

SATIŞ: 6.023

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 15 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? CANLI ALTIN GRAFİK

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.989

SATIŞ: 3.023

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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 15 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? CANLI ALTIN GRAFİK

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.495

SATIŞ: 1.511

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