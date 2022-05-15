ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 15 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? CANLI ALTIN GRAFİK

Altın fiyatları canlı takip ekranı haftanın son gününde de ziyaretçilerini çekmeye başladı. 15 Mayıs 2022 cumhuriyet, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu soruları, altına yatırım ya da birikim yapacakların gündemindeki yerini aldı. Geçen haftada ABD enflasyon verisi ve FED faiz kararı gibi önemli ivmelerin yaşandığı altın fiyatları grafik tablosu inişli çıkışlı seyrediyor. Bugün sabah saatleri itibarıyla çeyrek altın fiyatı 1.511 liradan satış işlemi görüyor. Peki, bugün altının gram fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan anlık ve canlı altın fiyatları son dakika verileri…