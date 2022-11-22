Haberler Yaşam Altın fiyatları bugün ne kadar 22 Kasım 2022? Çeyrek, gram ve tam altın fiyatları canlı takip ekranı

Giriş Tarihi: 22.11.2022 08:03 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 08:05

Altın fiyatları bugün ne kadar 22 Kasım 2022? Çeyrek, gram ve tam altın fiyatları canlı takip ekranı

Altın fiyatları son durum hakkında araştırmalar hız kazandı. FED ve Merkez Bankası'nın kararlarıyla değişiklik gösterdiği gibi global ekonomik krizden de etkilenen güncel altın fiyatları için yatırımcılarda arayış mevcut. 22 ayar, gram ve yarım altın fiyatları canlı takip ekranı üzerinden yatırımcılar, bugün altın ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. 22 Kasım 2022 altın fiyatları grafiği üzerinden hareketlenmenin yavaşladığını söylemek mümkün. İşte bugün alış satış altın fiyatları ne kadar sorusunun cevabı…