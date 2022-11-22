Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Altın fiyatları bugün ne kadar 22 Kasım 2022? Çeyrek, gram ve tam altın fiyatları canlı takip ekranı
Giriş Tarihi: 22.11.2022 08:03 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 08:05

Altın fiyatları bugün ne kadar 22 Kasım 2022? Çeyrek, gram ve tam altın fiyatları canlı takip ekranı

Altın fiyatları son durum hakkında araştırmalar hız kazandı. FED ve Merkez Bankası'nın kararlarıyla değişiklik gösterdiği gibi global ekonomik krizden de etkilenen güncel altın fiyatları için yatırımcılarda arayış mevcut. 22 ayar, gram ve yarım altın fiyatları canlı takip ekranı üzerinden yatırımcılar, bugün altın ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. 22 Kasım 2022 altın fiyatları grafiği üzerinden hareketlenmenin yavaşladığını söylemek mümkün. İşte bugün alış satış altın fiyatları ne kadar sorusunun cevabı…

Altın fiyatları bugün ne kadar 22 Kasım 2022? Çeyrek, gram ve tam altın fiyatları canlı takip ekranı

ABD enflasyon rakamları ve FED faiz kararı gibi unsurlar sonucu dünya genelindeki dev ekonomilerin resesyona girip girmeyeceği korkusu, canlı altın fiyatları için önem arz ediyor. FED faiz kararı ve İngiltere Merkez Bankası açıklamaları yaklaştıkça güncel altın fiyatları kendi için yeni bir fiyat belirliyor. 22 Kasım 2022 bugün altın fiyatları son durum bu sebeple araştırılıyor. İşte canlı altın fiyatları grafiği ve detaylar…

Altın fiyatları bugün ne kadar 22 Kasım 2022? Çeyrek, gram ve tam altın fiyatları canlı takip ekranı

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

Altının gram fiyatındaki anlık değişimi merak eden vatandaşlar, bugün altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Düşük seyrin ardından yükseliş sürüyor. İşte 22 Kasım 2022 Pazar altın fiyatları canlı takip ekranı ile son durum!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatları bugün ne kadar 22 Kasım 2022? Çeyrek, gram ve tam altın fiyatları canlı takip ekranı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI - 22 KASIM 2022

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 955,84

SATIŞ: 1.021,21

Altın fiyatları bugün ne kadar 22 Kasım 2022? Çeyrek, gram ve tam altın fiyatları canlı takip ekranı

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.690,00

SATIŞ: 7.098,00

Altın fiyatları bugün ne kadar 22 Kasım 2022? Çeyrek, gram ve tam altın fiyatları canlı takip ekranı

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.790,00

SATIŞ: 6.917,00

SON DAKİKA