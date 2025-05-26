Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 06:35 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 07:04

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 26 Mayıs 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla altın piyasasında yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Özellikle gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatlarında dikkat çeken artışlar yaşanıyor. Güne gram altın 4.204,47 TL, çeyrek altın ise 6.864,00 TL seviyesinden başladı. Peki, bugün altın ne kadar? İşte 26 Mayıs Pazartesi canlı altın fiyatları tablosu…

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları, hem yatırımcıların hem de birikim yapmak isteyen vatandaşların odağında. 26 Mayıs 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla gram altın, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? altın bugün ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları tablosu.

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 4.204,47

SATIŞ(TL) 4.204,88

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.864,00

SATIŞ(TL) 6.901,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 27.904,00

SATIŞ(TL) 28.326,00

Canlı RakamlarCumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 3.830,17

SATIŞ(TL) 4.021,62

Canlı Rakamlar22 Ayar Bilezik Fiyatı İçin Tıklayınız!