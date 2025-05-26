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ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 06:35
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
07:04
ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 26 Mayıs 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla altın piyasasında yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Özellikle gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatlarında dikkat çeken artışlar yaşanıyor. Güne gram altın 4.204,47 TL, çeyrek altın ise 6.864,00 TL seviyesinden başladı. Peki, bugün altın ne kadar? İşte 26 Mayıs Pazartesi canlı altın fiyatları tablosu…