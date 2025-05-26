ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları, hem yatırımcıların hem de birikim yapmak isteyen vatandaşların odağında. 26 Mayıs 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla gram altın, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? altın bugün ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları tablosu.