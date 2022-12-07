Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO 7 ARALIK ÇARŞAMBA | Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi?
Giriş Tarihi: 07.12.2022 07:30 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 07:30

ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO 7 ARALIK ÇARŞAMBA | Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi?

Canlı altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde de araştırılıyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Gram altın fiyatı tüm zamanların rekorunu kırarken altın fiyatları bugün ne kadar sorusu gündemdeki yerini aldı. Piyasanın kalbinin attığı Kapalıçarşı anlık verileri ile gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı yatırım ve birikim yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 7 Aralık 2022 Çarşamba canlı altın fiyatları grafiği son durum…

ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO 7 ARALIK ÇARŞAMBA | Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi?

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu 7 Aralık Çarşamba günü de en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Sene başından bu yana hareketli bir zeminde ilerleyen altın fiyatları son haftalarda yükselişe geçti. Gram altın fiyatı tüm zamanların rekorunu kırarken FED, Merkez Bankası ve diplomatik konularla birlikte hareketlilik yaşayan altın fiyatları Kapalıçarşı rakamları ile araştırılıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi? İşte, 7 Aralık 2022 Kapalıçarşı anlık verileri ile canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO 7 ARALIK ÇARŞAMBA | Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi?

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

Altının gram fiyatındaki anlık değişimi merak eden vatandaşlar, bugün altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. İşte, 7 Aralık 2022 Çarşamba altın fiyatları canlı takip ekranı ile son durum!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO 7 ARALIK ÇARŞAMBA | Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI – 7 ARALIK 2022

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 972,52

SATIŞ: 1.036,35

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO 7 ARALIK ÇARŞAMBA | Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi?

ATA ALTIN

ALIŞ: 7.143,00

SATIŞ: 7.205,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO 7 ARALIK ÇARŞAMBA | Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 7.135,00

SATIŞ: 7.243,00

SON DAKİKA