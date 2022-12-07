ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO 7 ARALIK ÇARŞAMBA | Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi?

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu 7 Aralık Çarşamba günü de en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Sene başından bu yana hareketli bir zeminde ilerleyen altın fiyatları son haftalarda yükselişe geçti. Gram altın fiyatı tüm zamanların rekorunu kırarken FED, Merkez Bankası ve diplomatik konularla birlikte hareketlilik yaşayan altın fiyatları Kapalıçarşı rakamları ile araştırılıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi? İşte, 7 Aralık 2022 Kapalıçarşı anlık verileri ile canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri...