ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO 7 ARALIK ÇARŞAMBA | Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi?

Canlı altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde de araştırılıyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Gram altın fiyatı tüm zamanların rekorunu kırarken altın fiyatları bugün ne kadar sorusu gündemdeki yerini aldı. Piyasanın kalbinin attığı Kapalıçarşı anlık verileri ile gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı yatırım ve birikim yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 7 Aralık 2022 Çarşamba canlı altın fiyatları grafiği son durum…