CANLI ALTIN KURU:11 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların ilgisini canlı tutmaya devam ediyor. Fiyatlardaki anlık değişimleri yakından izleyen vatandaşlar için Kapalıçarşı'dan gelen en güncel verilere göre, gram altın 11 Mayıs 2025 Pazar günü itibarıyla 4.142,48 TL'den işlem görüyor. Aynı zamanda, 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 3.794,23 TL olarak kayıtlara geçti. Altın piyasasındaki gelişmeler ve detaylı analizler haberimizin devamında...