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Haberler Yaşam CANLI ALTIN KURU:11 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 11:27 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 11:27

CANLI ALTIN KURU:11 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

11 Mayıs 2025 Pazar günü altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar, hem yatırımcıların hem de vatandaşların odağında yer almaya devam ediyor. Gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatlarında yaşanan anlık değişimler, piyasalara ilgi duyan herkesin gündeminde.Haftanın son gününe 3.324,08 TL seviyesinden başlayan ONS altın, uluslararası piyasalarda güvenli liman olarak konumunu korurken, bu gelişmeler iç piyasadaki altın fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Yeni haftaya hazırlık yapan yatırımcılar, alım-satım işlemlerinde temkinli davranırken, fiyatların yönü dikkatle izleniyor. İşte 11 Mayıs 2025 itibarıyla altın piyasasında öne çıkan son gelişmeler ve güncel rakamlar…

CANLI ALTIN KURU:11 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların ilgisini canlı tutmaya devam ediyor. Fiyatlardaki anlık değişimleri yakından izleyen vatandaşlar için Kapalıçarşı'dan gelen en güncel verilere göre, gram altın 11 Mayıs 2025 Pazar günü itibarıyla 4.142,48 TL'den işlem görüyor. Aynı zamanda, 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 3.794,23 TL olarak kayıtlara geçti. Altın piyasasındaki gelişmeler ve detaylı analizler haberimizin devamında...

CANLI ALTIN KURU:11 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 6.800,00

Satış:6.865,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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CANLI ALTIN KURU:11 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.142,48

Satış: 4.143,57

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

CANLI ALTIN KURU:11 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 13.600,00

Satış: 13.730,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

CANLI ALTIN KURU:11 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 27.116,00

Satış: 27.334,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN