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CANLI ALTIN KURU:11 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
11:27
CANLI ALTIN KURU:11 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
11 Mayıs 2025 Pazar günü altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar, hem yatırımcıların hem de vatandaşların odağında yer almaya devam ediyor. Gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatlarında yaşanan anlık değişimler, piyasalara ilgi duyan herkesin gündeminde.Haftanın son gününe 3.324,08 TL seviyesinden başlayan ONS altın, uluslararası piyasalarda güvenli liman olarak konumunu korurken, bu gelişmeler iç piyasadaki altın fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Yeni haftaya hazırlık yapan yatırımcılar, alım-satım işlemlerinde temkinli davranırken, fiyatların yönü dikkatle izleniyor. İşte 11 Mayıs 2025 itibarıyla altın piyasasında öne çıkan son gelişmeler ve güncel rakamlar…